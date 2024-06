Redação GPS GPS Indica: restaurante A Mano acerta no nhoque de lagosta gratinado

Se você frequenta a variada vida gastronômica de Brasília, possivelmente já deve ter ouvido falar no restaurante A Mano , um dos mais reconhecidos do atual momento de boas opções da nossa capital.

Fundada em 2018, a casa italiana com pegada contemporânea – e localizada na comercial da 411 Sul – mantém a entrega proposta desde o início da operação, com um ambiente impecável, inúmeras opções de drinks autorais (além dos clássicos) e uma carta de vinhos invejável para todas as situações.

Contudo, nenhuma dessas qualidades se sustentaria sem que se tivesse o que os clientes priorizam quando escolhem algum estabelecimento: o cardápio.

No caso do A Mano, nem se preocupe. As várias opções agradam praticamente todos os paladares, já que – não à toa – o local permanece como uma das preferências da cidade quando o assunto é a boa gastronomia.

Recentemente, o A Mano recebeu a equipe do GPS|Brasília para uma experiência gastronômica, por meio do GPS Indica , quadro orgânico do nosso portal criado pela Alquimia Filmes , e que agora tem o apoio do Speciale Espresso , a linha premium do Café do Sítio.

Apresentador do programa, o colunista Caio Barbier i aprovou a indicação do nhoque de batata roxa e lagosta gratinado, uma das novas apostas da casa como prato principal.

De entrada, o jornalista endossou o carpaccio, já reconhecido na casa, e ainda experimentou o semifreddo na sobremesa, a qual harmonizou perfeitamente com o café Speciale Espresso .

“A gente trabalha aqui com as nossas entradas. A gente tem um carpaccio , que é um dos pratos mais vendidos, é um dos mais pedidos. Aí, depois vem um prato principal. Esse prato principal é um nhoque de batata doce roxa, finalizado com lagosta e uma crosta de queijo gratinado, A sobremesa a gente tem um semifreddo de limão siciliano, para sair um pouquinho do chocolate”, explicou o chef Zorro Bandeira, responsável pela elogiada gastronomia do restaurante.

Para Barbieri, o carpaccio do A Mano é uma verdadeira obra-prima e um dos melhores de Brasília. Ele também elogiou a nova opção do menu, o nhoque de lagosta, que tem tudo para ganhar o paladar dos frequentadores do restaurante e daqueles que ainda querem conhecer o local.

“Eu conheço vários pratos aqui da casa, mas esse, especialmente, vou experimentar hoje pela primeira vez e contar aqui a vocês”, iniciou o jornalista. “Deliciosa opção, seja para o Dia dos Namorados, feriados ou em qualquer situação: o A Mano é uma opção deliciosa e o GPS indica demais”, validou o apresentador.

Com o talento referendado pela reportagem, o chef Zorro Bandeira renovou, mais uma vez, o convite para os brasilienses conheçam e saboreiem os pratos exclusivos do A Mano. “Gostaria de convidar a todos que venham conhecer e venham saborear nossos pratos”, finalizou o chef. Veja o vídeo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GPS – Portal de Notícias | Revista | Brasília (@gpslifetime)

