Beatriz Lima Leal Flay Leite Lira celebra aniversário em sunset party

Nessa quinta-feira (13), Flay Leite Lira celebrou seu aniversário com amigas queridas em um sunset animado na residência de sua cunhada, Isabela Lira, no Lago Sul. O dress code da festa – light colors – foi seguido à risca pelas convidadas, que surgiram principalmente em rosa, lilás, verde, branco e azul.

Geminiana do dia 16 de junho, Flay Leite Lira é uma das sócias do GPS|Brasília e fundadora da FLAY Brand. Para este novo ciclo, a aniversariante espera felicidades, saúde e muita alegria.

“Foi muito bom reunir minhas amigas para comemorar essa data tão especial!”, declarou.

A decoração em tons delicados, com balões, velas e muitas flores, foi realizada pela Petité Eventos.

O menu foi assinado pelo chef Marcelo Petrarca, do Bloco C, enquanto os drinks , preparados pela Mixzz On, adicionaram um toque de frescor à tarde. Bolo e doces, delicadamente elaborados pela TB Cake, adoçaram ainda mais a celebração.

O som foi comandado pelos DJs Bruno Freitas e Rafa Rios, que embalaram a festa noite adentro.

