Yumi Kuwano Documentário sobre Chapada dos Veadeiros é lançado em festival

O documentário ‘ Chapada em Modo Avião’ será lançado neste sábado (15), no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2024 , na cidade de Goiás.

A produção retrata a transformação e os impactos positivos causados na vida do povo Kalunga — maior comunidade quilombola em extensão do país — nos últimos anos com a chegada da água tratada e do ensino técnico, em meio aos cenários paradisíacos da Chapada dos Veadeiros.

O jornalista Victor Andrade assina o roteiro e a direção da obra. Douglas Neres foi o responsável pela direção, edição e imagens. A produção ficou a cargo de Ludymila Siqueira e as imagens de drone foram feiras por Marcos Júnior. A equipe realizou uma expedição que rodou cerca de 5 mil quilômetros na região da Chapada dos Veadeiros e visitou comunidades Kalunga. Ao todo, foram mais de 30 dias percorrendo as comunidades quilombolas para conhecer os desafios enfrentados pela população local.

Com mais de 300 anos de história, o povo Kalunga é formado por 39 comunidades, com mais de 1,5 mil famílias e cerca de 8 mil quilombolas.

O documentário Chapada em Modo Avião será exibido durante a Sessão Saneago, às 14h, no Teatro São Joaquim. A 25ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), segue até domingo (16), com 1.078 filmes brasileiros e estrangeiros inscritos. O evento tem entrada gratuita.

