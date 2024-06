Rafael Badra Colégio Everest lança programa de voluntariado por todo o DF

Conhecido na capital federal por campanhas e projetos sociais, como o Colégio Mão Amiga , no Paranoá, o Colégio Everest Brasília lançou recentemente um novo programa de formação humana, que busca reforçar e cultivar nos alunos valores cruciais como solidariedade, equidade social e zelo apostólico, estimulando-os a auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Por meio do Everest IN ACTION , os alunos do Ensino Médio poderão realizar atividades alinhadas aos princípios da escola, acompanhados sob mentoria entre pais e colaboradores. Será uma oportunidade para desenvolver competências como resolução de problemas, organização, trabalho em equipe, comunicação e liderança.

“ O voluntariado é uma prática fundamental para fortalecer os laços comunitários e promover o bem-estar social. Engajar-se como voluntário é oferecer o seu tempo e habilidades de forma gratuita em prol de causas que beneficiam a sociedade ”, comenta Tainah Nóbrega , diretora de admissão, comunicação e marketing do Colégio Everest Brasília, conhecido por trabalhar voluntariamente com os alunos. “ Os benefícios não se restringem a quem recebe ajuda, trazendo também recompensas pessoais significativas para os voluntários. Ao se engajar nessa prática, é possível desenvolver habilidades interpessoais, ganhar uma nova perspectiva sobre a vida e sentir-se parte de algo maior do que você mesmo. ”

Desde o lançamento oficial, no fim de maio, os alunos iniciaram o desenvolvimento de projetos sociais. O trabalho ocorre em etapas: formação das equipes, seleção da instituição, visita para diagnóstico das necessidades, elaboração e execução do projeto, e apresentação para a comunidade escolar. “ Os alunos são incentivados a agir com responsabilidade e protagonismo para transformar as realidades que necessitam de apoio e atenção solidária em nossa cidade ”, pontua Tainah Nóbrega. Ela acrescenta ainda: “ esta é uma oportunidade para despertar a sensibilidade em relação ao próximo e desenvolver habilidades pessoais que contribuem para sua formação integral ”.

O lançamento

Exclusivo para alunos e responsáveis, o projeto iniciou com uma sessão de boas-vindas e depoimentos de jovens empreendedores que lideram projetos de impacto social no DF. O evento reuniu nomes importantes, como Shaila Mazoni, fundadora e presidente da Associação AME , dedicada à capacitação profissional e a dignificação de mulheres em situação carcerária, visando a reintegração social pós-encarceramento.

Outro palestrante foi Ricardo Sechis , que, com apenas 27 anos, é empreendedor e apaixonado por movimentos sociais. Iniciou seu negócio aos 17 anos, vendendo espetinhos no estacionamento da escola. Atualmente, é cofundador do Ricco Burger, uma hamburgueria brasiliense com sete filiais na cidade. No lançamento, os participantes realizaram atividades recreativas, como canoagem, piquenique e passeio de balão. Agora, os estudantes se preparam para os próximos passos do programa.

Everest In Action_Open_2024-126 Everest In Action_Open_2024-119 Everest In Action_Open_2024-028

Por que balonismo? Nóbrega explica que os alunos devem entender que a ajuda ao próximo não tem limites, nem mesmo o céu. “Por que remar em canoas? Porque os alunos devem valorizar o trabalho em equipe e saberem que remando juntos, podem ir sempre mais longe”, destaca, a diretora de admissão, comunicação e marketing do Colégio Everest Brasília.

Voluntariado no país

Seja para ajudar em uma crise, como a tragédia do Rio Grande do Sul, ou mesmo fazer visitas a hospitais, creches, orfanatos, o serviço voluntário é muito importante para a sociedade, com benefícios para todas as partes envolvidas, inclusive na saúde mental. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atualmente existem 2,2 mil voluntários no DF. Eles fazem parte de programas do governo e prestam serviço em diversas áreas da capital federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,3 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário no país em 2022. Houve um acréscimo de 603 mil pessoas, entre 2019 e 2022, calculou o instituto.

Um levantamento feito pela Universidade de Harvard e publicado no American Journal of Preventive Medicine, de 2021, também comprovou esses benefícios. Conforme o estudo, há menos riscos de mortalidade e desenvolvimento de limitações físicas. E quando se trata de adolescentes e universitários, os ganhos são ainda mais eficazes. De acordo com outra pesquisa, da Universidade de Oxford, realizada em 2015, ser voluntário nessa faixa etária pode ajudar a evitar comportamentos problemáticos, como o uso de bebida alcoólica e drogas, gravidez indesejada, abandono escolar e outros.

É o que confirma a neuropsicóloga Camila Ferrari , especialista da Neurodesenvolvendo. De acordo com ela, observar os desafios enfrentados por outras pessoas aciona emoções como empatia e compaixão. “ Para além dos valores, o voluntariado cria o senso de comunidade, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades sociais, de comunicação e a capacidade de trabalhar em grupo. Isso gera sensação de utilidade e levanta a autoestima alimentada, com a confiança de que se pode fazer a diferença no mundo ”, avalia.

The post Colégio Everest lança programa de voluntariado por todo o DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .