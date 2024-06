Ailane Silva Base Incorporações realiza pré-lançamento do residencial Parque Nacional neste sábado (15/6)

Neste sábado (15/6), a partir das 8h, o novo empreendimento residencial Parque Nacional, da Base Incorporações, será pré-lançado na Quadra 500 do Sudoeste. O edifício conta com apartamento de 4 suítes com até 156 m² e Rooftops com até 392 m². Com objetivo de promover uma experiência gastronômica para que futuros moradores possam encontrar o imóvel ideal, o evento especial de pré-lançamento terá buffet assinado pelo chef Marcelo Petrarca.

A Base Incorporações é pioneira no desenvolvimento da Quadra 500 e já lançou outros seis empreendimentos na região. Em entrevista ao colunista do Portal GPS, Caio Barbiere, a gerente de Projetos, Priscila Valle, detalha que a Quadra 500 trata-se de proposta inovadora e sofisticada, com construções de alto padrão como, por exemplo, o Parque Alvora, com apartamentos de até 244 metros quadrados.

Fotos: Rayra Paiva

“Esse é um empreendimento especial, diferenciado do que a gente está habituado a ver a começar pelo tamanho desses apartamentos. Podemos falar que temos mansões suspensas”, comparou, ao detalhar que o edifício possui churrasqueira equipada e piscina com borda infinita na cobertura, com a vista voltada para todo o pôr do sol e o paisagismo natural ao redor do residencial.

“A nossa intenção é proporcionar momentos de lazer de qualidade para os moradores. Também temos uma academia diferencia, porque ela tem tanto uma área interna, fechada, climatizada, quanto uma área externa no terraço que conta com equipamentos para quem gosta do CrossFit”, complementou a gerente.

Outro empreendimento da Base Incorporações na Quadra 500 é o Parque Itamaraty, um dos primeiros entregues e que conta com unidades quatro suítes de 172 metros quadrados. Tanto o Parque Alvorada, quanto o Itamaraty, são os únicos prontos na quadra e restam pouquíssimas unidades disponíveis para venda.

Serviço

Pré-lançamento do Parque Nacional

Quando? Sábado (15/6), a partir das 8h

Onde? Central de Vendas da Base Incorporações na Quadra 500

