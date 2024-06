Pedro Reis Agendão GPS: Funn Festival, Expotchê e muito mais neste fim de semana

Agendão do GPS|Brasília na área e o fim de semana está animado. Mais de uma opção de evento “expo”, com a Expo Coffee e a Expotchê, além dos shows nacionais e internacionais que são os destaques da sexta (14) e do sábado (15). Confira abaixo a lista completa com os melhores programas para curtir na Capital.

Grand finale de Anderson Silva no Funn Festival

Prepare-se para uma noite épica no Funn Festival 2024 neste sábadon (15). A partir das 20h, no Spaten Garten, o evento trará a luta histórica entre Anderson Silva e Chael Sonnen, com Spaten direto do barril e o desafio Biersliding das 19h às 21h. Além disso, o festival apresenta atrações imperdíveis: 14 de junho, com Boyce Avenue, Lagum e Vitor Kley, e 15 de junho, com César Menotti & Fabiano, Leonardo e Thiago Carvalho.

Serviço:

Funn Festival

Onde: Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade – Brasília/DF

Evento: exibição da Luta Anderson Silva x Chael Sonnen

Data: 15 de junho de 2024

Horário: A partir das 20h

Local: Terra do Nunca, Complexo, Spaten Garten, Brasília

Atrações: Spaten direto do barril, Biersliding das 19h às 21h

Capital Expo Coffee em Águas Claras

De 14 a 16 de junho, o DF Plaza em Águas Claras se transforma no epicentro da cultura cafeeira com a 2ª edição do Capital Expo Coffee. Entrada gratuita, o evento oferece palestras, workshops, degustações e música ao vivo, com mais de 30 marcas locais e nacionais participando, proporcionando uma experiência sensorial completa para os amantes do café.

Serviço:

2ª Capital Expo Coffee

Data: 14 a 16 de junho (sexta a domingo)

Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h | domingo, das 14h às 20h

Local: DF Plaza Shopping (Águas Claras)

Entrada: gratuita

Realização: Instituto Rosas dos Ventos

Fomento: Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR-DF)

Rock’N Quadradin na Orla JK

A 1ª edição do Rock’N Quadradin acontece na sexta, 14 de junho, no Mormaii Surf Bar, na Orla JK. O evento contará com performances eletrizantes das bandas Vital e Fuzo, além de participações especiais de artistas renomados. Após as bandas, a DJ Ana Chris Skiavoni agitará o after no rooftop. Garanta seu ingresso e prepare-se para uma noite inesquecível de rock.

Serviço:

Rock’N Quadradin

Data: 14 de Junho

Local: Mormaii Surf Bar – Orla JK

Ingressos: R$65 (Segundo lote) – Sympla

Horário: A partir das 20h

Expotchê no Parque da Cidade

De 7 a 16 de junho, a 31ª edição da Expotchê celebra a cultura gaúcha no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Com diversas áreas temáticas, como Tchê Bier e Praça do Vinho, o evento oferece uma experiência completa com shows, comidas típicas e atividades para toda a família. Confira a programação e participe dessa festa tradicional.

Serviço:

31ª Expotchê

Data: de 07 a 16 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De segunda a sexta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

Sábado e domingo: das 11h às 23h

Ingresso: R$20 (meia-entrada e ingresso solidário)

Pessoas com deficiência: acesso gratuito (acompanhante paga meia-entrada)

Doações: feita a qualquer momento de um mínimo de R$5 ao PIX oficial de doações (Banrisul), dá direito à meia-entrada

Ingresso: pelo site ou na bilheteria do evento

Desfile de Moda no Museu de Arte de Brasília

No sábado, 15 de junho, o Museu Nacional de Brasília será palco do desfile final do projeto Sense Moda Criativa. A partir das 15h, cinco estilistas apresentam suas coleções agênero, com performances de drag queens e música ao vivo. O evento é gratuito e promete ser uma tarde de moda autoral e inovação.

Serviço:

Desfile – Sense Moda Criativa

Data: 15 de junho (sábado), a partir das 15h

Onde: no Museu de Arte de Brasília (SHTN, trecho 1, Projeto Orla, Pólo 3, lote 5)

Entrada: gratuita

Mostra+ na Casa dos Quatro

Entre os dias 10 e 16 de junho, a Casa dos Quatro celebra o mês do Orgulho com a Mostra+. Neste fim de semana, na sexta, 14, às 20h, tem leitura dramática de “Virilhas” e, às 21h, o I Karaogaay. No sábado, 15, às 20h, show de Julia Klüber e, no domingo, 16, às 16h, a Mostra Cine Chanchada com pré-estreias e debates. Participe e celebre a diversidade cultural.

Serviços:

Leitura dramática de “Virilhas”

Quando: 14/06, às 20h

Local: Teatro Ribondi

Entrada: R$20 (inteira)

Karaogaay!

Quando: 14/06, às 21h

Local: Varanda das Gazelas

Entrada: gratuita

Show de Julia Klüber – Pra Duvidar

Quando: 15/06, às 20h

Local: Teatro Ribondi

Entrada: R$50 (inteira)

Mostra Cine Chanchada, o Retorno – Edição LGBTQIAPN+

Quando: 16/06, às 16h

Local: Teatro Ribondi

Entrada: consulte o Sympla

Performance – Cartão de Visita

Quando: 16/06, às 18h30

Local: Foyer da C4

Acesso: livre

Peça – a Morte nas Mãos de Quem?

Quando: 16/06, às 19h

Local: Teatro Ribondi

Entrada: R$50 (inteira)

Llolla Lab na Banca 306 Sul

A Llolla Lab inaugura sua nova ocupação na Banca 306 Sul neste sábado, 15 de junho, das 16h às 22h. O evento contará com um acervo de marcas independentes, artistas locais e uma atmosfera vintage. No som, Gaivota Naves, Duda Nunes, Puta Romântica e Raoni Vieira. Além disso, haverá instalações artísticas, performances e uma variedade de delícias gastronômicas. Leve sua canga e aproveite a festa com acesso livre.

Serviço:

Abertura – Llolla Lab

Quando: 15 de junho (sábado) das 16h às 22h

Onde: Banca 306 Sul (entrada da quadra residencial)

Acesso e classificação: livre

Festa Junina no Aeroporto de Brasília

De 13 a 16 de junho, o Aeroporto de Brasília recebe quatro dias de comemorações juninas em parceria com o Arraial do Cordel. A Praça Pick Up será o palco da festa, com comidas típicas, quadrilha, bandas e atrações para as crianças. A entrada é gratuita. Na quinta e sexta-feira, a festa ocorre das 18h às 21h, e no sábado e domingo, das 14h às 17h. Consumindo R$ 30 nos estabelecimentos da Praça, o estacionamento sai por apenas R$ 9,99. Aproveite as delícias e a animação junina com a banda Cordel Cammafeu, DJ Nando Rocha e o trio de forró Bacurau Arretado. Além disso, participe das oficinas de grafitagem para crianças com o Mestre Turko durante o fim de semana.

Serviço:

Festa Junina no Aeroporto de Brasília

Onde: Aeroporto de Brasília, Praça Pick Up

Quando: de 13 a 16 de junho

Horário: quinta e sexta-feira, das 18h às 21h | sábado e domingo, das 14h às 17

Entrada: gratuita

