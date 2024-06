Redação GPS Academia ao ar livre será inaugurada no Parque da Cidade

Brasília ganhará um novo espaço de promoção à saúde e bem-estar com a inauguração da Academia Exame no Parque da Cidade. Em uma ação conjunta com a Exame Medicina Diagnóstica, parte da Rede Dasa, a Mude, plataforma de saúde, oferece à população uma academia ao ar livre que será inaugurada no neste sábado (15) das 8h às 11h.

O Parque da Cidade, conhecido por ser o maior parque urbano da América do Sul e por atrair mais de 35 mil visitantes nos fins de semana, recebe a parceria entre a Mude e a Exame Medicina Diagnóstica proporciona aos moradores de Brasília uma oportunidade de cuidar da saúde e prevenir doenças em um ambiente natural e acessível.

“A Academia Exame no Parque da Cidade é um presente para os moradores de Brasília. Grandes marcas como a Dasa/Exame tem procurado projetos que de fato façam uma entrega para população e esse projeto leva saúde, incentiva a prática de atividade física, exposição ao sol e socialização. Tudo isso com equipamentos novos, professores qualificados e atividades diárias”, afirma Sandro Moretti, da Mude.

Como Funciona

Os frequentadores do Parque da Cidade poderão utilizar uma sala completa de musculação e participar de aulas coletivas de várias modalidades, todas gratuitas. A academia funcionará seis vezes por semana, com turnos de manhã e no final da tarde/início da noite. Entre as atividades oferecidas estão yoga, HIIT, Fit Dance, funcional e musculação. Para participar, é necessário baixar o aplicativo Mude-Yoga e Fitness, completar o cadastro e agendar as atividades desejadas.

A utilização dos espaços é supervisionada por profissionais de educação física, conforme exigências do Conselho Regional da categoria.

Serviço

Inauguração de academia ao ar livre no Parque da cidade

Data: 15/06/2024

Horário: 08h às 11h

Endereço: Parque da Cidade, Estacionamento 13, ao lado do Nicolândia, Brasília–DF

