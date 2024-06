Redação GPS Taguatinga homenageia personalidades em seu 66° aniversário

Nas celebrações do 66° aniversário de Taguatinga , a administração regional entregou, na manhã desta quinta-feira (13), Moções Honrosas a personalidades que prestaram relevantes serviços à cidade. Entre os agraciados estavam o empresário e ex-governador Paulo Octávio e a superintendente do JK Shopping, Eliza Ferreira. A solenidade foi realizada no Centro Cultural Taguaparque.

O admnistrador regional de Taguatinga, Bispo Renato, destacou que todos os homenageados construíram a história da cidade, que é um polo gerador de empregos e renda. “Hoje temos 30 mais de mil CNPJ ativos na nossa cidade, que tem 210 mil habitantes e gera mais de 300 mil empregos. Portanto, se toda nossa população trabalhasse aqui, ainda teríamos emprego para mais de 100 mil habitantes de outras cidades. Ano passado, 52 mil carteiras foram assinadas. Essa cidade, de fato, é uma metrópole” , disse.

Ex-deputado, distrital e ex-secretário de Estado, e desde 2020 no comando de Taguatinga, Bispo Renato lembrou que o governador Ibaneis Rocha tirou a cidade do abandono. “O nosso governo encontrou muitas dificuldades, mas o Túnel Rei Pelé e o Boulevard foram entregues e, agora, as calçadas e estacionamentos estão sendo concluídas” , afirmou.

“A Praça do Relógio, com quase 40 anos de espera, está sendo reconstruída. O prédio da administração, abandonado por anos, está com o projeto em fase de finalização. O Pistão Sul, com 40 anos sem reforma, recebeu R$ 50 milhões em investimentos” , completou.

Admitindo que as obras estão demoradas para muitas localidades, ele fez questão de explicar os motivos.

“Nós pedimos desculpas para nossos empresários. Está demorando sim e não tapamos o Sol com peneira. Mas vamos entregar. Seremos a única cidade do Distrito Federal que vai ter um Drenar próprio. Tentei como deputado, tentei como secretário de estado e não consegui. Mas, como administrador regional de Taguatinga, conseguimos quase R$ 300 milhões da Terracap para tirar as águas das chuvas do meio da rua e lançá-las no lugar certo, nas bacias de contenção que foram construídas no Parque do Cortado . O esgoto que estourava foi trocado pela Caesb. Fizemos mais de 30 estacionamentos. Trocamos o asfalto do HRT, construímos o estacionamento interno, a rota de acessibilidade em volta do hospital e, agora, estamos trocando em outras partes da cidade” , destacou.

Dizendo entender a insatisfação ocasional da população , Bispo Renato disse que está entregando uma cidade nova. “Há muita coisa a ser feita, as pessoas dizem, mas os que passaram por aqui tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Outros governadores tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. E nós estamos fazendo. A Comercial e a Samdu vão ser completamente refeitas” , anunciou, concluindo que a tentativa é de reconstruir tudo o que foi abandonado nos governos anteriores.

Integrante da mesa diretora da solenidade, o empresário e ex-governador Paulo Octávio agradeceu a homenagem e disse que Taguatinga é a cidade mais importante do DF. “É uma cidade que sempre me sensibilizou muito, não só pelos amigos, mas pela quantidade de pessoas que trabalham comigo e moram aqui” , lembrando ainda que sua empresa começou a construir na cidade, com o Residencial Rio de Janeiro.

“Pessoas que hoje fazem parte do governo do DF, inclusive o governador Ibaneis Rocha, já moraram aqui. Taguatinga tem uma história com todos nós” , completou.

Destacando ser amigo de longa data do Bispo Renato, lembrou ainda seus muitos anos de vida política e pública , com atuação em diferentes governos, mas a vontade de trabalhar continua a mesma. “Eu tenho muita admiração pelo Renato, por tudo que ele faz, pela postura dele, pela sinceridade com que ele trabalha os assuntos das nossas cidades” , acrescentou.

“Hoje, ao comemorar os 66 anos, vejo um pouco de tudo que foi feito. Particularmente, tive o privilégio de construir aqui o Taguatinga Shopping porque entendi que a cidade precisava de um empreendimento dessa envergadura e que hoje é um sucesso. Em seguida ccomeçamos a construir, há 14 anos, o JK Shopping, lá na M-Norte. A população e os pioneiros colocaram o nome de JK. E foi acertado, pois é uma homenagem ao presidente que fez essa cidade. Se nós estamos aqui hoje, é poque houve um um presidente com muita coragem e que mudou nossas vidas. Até porque, se não fosse por Brasília, não haveria esse desenvolvimento na Região Centro-Oeste e o Brasil seria diferente” , afirmou.

Projetando o centenário de Taguatinga, ele disse que a cidade vai estar mais pujante, mais forte, mais economicamente estabelecida. “Seus habitantes terão mais qualidade de vida. E o nosso papel é trazer qualidade de vida às pessoas que moram em Taguatinga e em todo o DF. Então, parabéns a todos os componentes da administração, aos empresários e aos moradores e às pessoas que fazem a vida de Taguatinga. Vocês merecem o nosso reconhecimento” , finalizou.

The post Taguatinga homenageia personalidades em seu 66° aniversário first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .