Saúde e nutrição com Clayton Camargos: tudo sobre a vitamina “P”

Quase todo mundo tem uma resposta para a pergunta; “qual é a sua comida favorita?” É fácil perceber porquê: os humanos estão programados para obter prazer com a comida. Na verdade, para muitos, comer está entre os maiores prazeres da vida .

Além de tornar a hora das refeições uma experiência agradável, sentir prazer com a comida também traz benefícios significativos para a saúde. Saborear os alimentos auxilia na digestão, pode ajudar a melhorar seu relacionamento com os alimentos, apoiar na superação de distúrbios alimentares e muito mais.

Em alguns casos, obter a vitamina “P”, ou a vitamina do prazer, ou talvez a vitamina “hmmmm”, é tão importante quanto o conteúdo do seu prato. Durante anos, os pesquisadores estudaram a ciência por trás da alimentação por prazer. As descobertas são intrigantes e amplamente encorajadoras.

Fisiologicamente, o prazer que as pessoas obtêm com a comida ocorre tanto na boca quanto no cérebro.

Qualquer tipo de prazer, incluindo o da comida, leva à liberação de dopamina no cérebro. Esse neurotransmissor é frequentemente chamado de “hormônio do bem-estar” porque ativa as vias de recompensa no cérebro, o que ajuda a promover felicidade, calma, motivação e concentração.

Na verdade, algumas pesquisa mais antiga, de 2011, indicam que pessoas portadoras de obesidade podem ter desregulado a sensibilidade à dopamina, levando-as a comer demais para obter prazer adequado com a comida.

No entanto, quando a química do cérebro está funcionando corretamente, o prazer que sentimos pela comida pode levar a benefícios físicos.

Quando apreciamos a comida que comemos e estimulamos a dopamina, na verdade a digerimos e metabolizamos de forma mais eficaz. Quando estamos relaxados em resposta a uma experiência alimentar prazerosa, nosso sistema nervoso central entra em modo de descanso e digestão, o que nos permite decompor e utilizar totalmente os nutrientes dos alimentos que comemos. Comer por prazer também pode promover uma alimentação mais saudável.

Uma grande revisão sistemática de 2020 examinou 119 estudos sobre a conexão entre o prazer alimentar e uma dieta saudável. 57% dos estudos encontraram associações favoráveis entre o prazer alimentar e os resultados dietéticos.

Uma investigação de 2015, por exemplo, associou maior prazer alimentar a melhor estado nutricional. Outro estudos enfatizaram a importância de desfrutar de alimentos saudáveis para promover uma dieta nutritiva e equilibrada.

Existe a crença de que alimentos saudáveis devem ser insossos ou não terão um gosto saboroso, mas isso simplesmente não é verdade. Quando comemos alimentos que gostamos, a satisfação aumenta, o que pode realmente melhorar a qualidade da dieta e reduzir a chance de comer demais ou mesmo episódios de compulsão alimentar.

A hora das refeições seria muito chata se a comida fosse apenas combustível. A alimentação lança uma ampla rede em toda a experiência humana, desde aproximar-nos dos entes queridos até conectar-nos à nossa herança cultural.

Em suma, a comida é um alimento emocional e também físico. O que é uma festa ou reunião familiar sem algo para comer?

De acordo com uma pesquisa de 2015, nas comunidades sociais tailandesas, à medida que as pessoas desfrutam das refeições com outras pessoas, isso muitas vezes contribui para uma maior sensação de felicidade.

Canja de galinha quente quando você está doente, uma macarronada que lembra sua avó ou a sobremesa favorita que acende o brilho dos olhos: alimentos como esses têm um jeito de levantar nosso ânimo e acalmar nosso corpo.

Às vezes, a comida até oferece conforto no final de um dia desafiador, o que muitas pessoas associam como uma alimentação emocional negativa. Mas, quando nos permitimos nos conectar com a comida e aproveitá-la, há muitos benefícios. A cultura dietética tem múltiplas definições, mas uma marca registrada dessa mensagem em nível social é que você deve dizer não aos alimentos que adora, especialmente se eles forem ricos em calorias ou gordura.

Optar por desfrutar conscientemente o que você come ajuda a quebrar essa mentalidade prejudicial. Quando todos os alimentos são permitidos sem regras – incluindo os mais deliciosos, o corpo aprende a confiar que obterá o que necessita. Criar autorização para esses alimentos que foram rotulados como “ruins” ou “proibidos” é um passo importante no processo de cura e pode ajudar alguém a sentir mais paz, confiança e liberdade em relação aos alimentos.

Por décadas, pesquisas demonstraram que um sentimento de pertencimento é vital para a saúde mental. Que lugar mais bonito para experimentar o pertencimento do que dentro da sua família ou herança cultural? É aqui que o prazer alimentar pode desempenhar um papel importante.

A cultura e a tradição servem como uma forma de conexão com os outros e com nós mesmos. Restringir ou negar alimentos que promovam a conexão pode levar ao desligamento e à solidão. Ao omitir os alimentos culturais, dizemos não só que a comida é “má”, mas que a identidade subjacente associada à comida também é “má”.

Adotar esses alimentos pode, em última análise, criar uma sensação de liberdade e pertencimento que eleva sua saúde mental.

Você provavelmente já ouviu falar que comer emocionalmente não é o ideal. Recorrer à comida para lidar com emoções difíceis como estresse, raiva ou tristeza geralmente resulta em um consumo estúpido e cria uma relação tensa com a comida. Dito isto, é compreensível desconfiar da ideia de comer por prazer.

Felizmente, comer emocionalmente e comer por prazer diferem tanto na intenção quanto nos resultados. Isto é; comer emocional é quando as pessoas usam a comida como forma de lidar com emoções positivas ou negativas.

Comer por prazer é escolher um alimento para apreciar especificamente seu sabor, textura e experiência, como quando você sai para tomar um sorvete de casquinha em um dia quente ou come uma maçã direto da árvore em um pomar de macieiras.

Outra grande distinção entre esses dois comportamentos é a conexão que você sente com a comida: muitas vezes, embora nem sempre, há uma falta de conexão ou dissociação com a comida quando as pessoas comem emocionalmente. Ao comer por prazer, geralmente há uma verdadeira conexão e prazer que você obtém com o alimento.

É claro que não existe uma linha perfeitamente traçada entre comer emocionalmente e por prazer – e às vezes os dois podem se sobrepor. Uma maneira de saber o que você está praticando: fazer questão de saborear sua comida com atenção não o deixará com sentimentos de culpa ou vergonha.

Ao preparar uma refeição ou lanche, veja se há algo que você possa fazer para torná-lo ainda 10% mais agradável. Por fim, ao terminar a refeição, pergunte:

Quanto prazer sua comida proporcionou? Quais sentimentos positivos resultaram da conexão emocional com os itens do seu prato? As notas mentais que você coleta podem ajudar a tornar as futuras escolhas alimentares ainda mais deliciosas.

Ontem (12), celebrou-se aqui no Brasil, o Dia dos Namorados. Certamente, muitos casais trocaram galáxias de amor evolvidas pelos seus pratos prediletos, e para alguns também pelos vinhos favoritos, onde comida, amor e sexo tornaram-se uma entidade única devocionada ao prazer.

Nesses meses de junho e julho, festividades típicas do regionalismo nacional com preparações culinárias fundadas no afeto e cultura de cada local do país, envolvendo danças típicas, cenografias e figurinos originais, mas tendo a comida como linha mestra de condução, legitimam o papel de destaque que o alimento tem para a identidade de uma nação e, sobretudo, para o orgulho dos seus cidadãos.

Poucas coisas na vida se comparam à alegria cotidiana de saborear a comida. Os alimentos que consumimos nutrem nosso corpo, confortam nosso espírito e agradam nossas papilas gustativas.

Clayton Camargos é sanitarista pós graduado pela Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz. Desde 2002, ex gerente da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC) do Ministério da Saúde. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Consultor técnico para Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa Em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. Coordenador Nacional de Promoção da Saúde (COPROM) da Diretoria de Serviços (DISER) da Fundação de Seguridade Social. Docente das graduações de Medicina, Nutrição e Educação Física, e coordenador dos estágios supervisionados em nutrição clínica e em nutrição esportiva do Departamento de Nutrição, e diretor do curso sequencial de Vigilância Sanitária da Universidade Católica de Brasília (UCB). Atualmente é proprietário da clínica Metafísicos.

CRN-1 2970.

