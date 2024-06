Beatriz Lima Leal Rhode lança coleção de blushes em bastão

A Rhode, marca de beleza de Hailey Bieber (e uma das queridinhas do mercado), anunciou recentemente o lançamento dos seus blushes em bastão. São seis diferentes tons, que já contam com lista de espera para serem adquiridos no site a partir do dia 20 de junho.

O Pocket Blush é indicado para todos os tipos de pele, com textura leve e cremosa, possibilitando a construção de camadas de cor.

“ Nosso blush em creme on-the-go acorda bochechas e lábios com um rubor saciado e difuso que derrete suavemente e permanece o dia todo. É uma fórmula leve que hidrata a pele para bochechas macias e deixa um acabamento brilhante sem uma sensação oleosa “, explica a marca em seu site.

O produto pode ser comprado no site da Rhode, por USD 24 (cerca de R$ 130), a partir da próxima quinta-feira (20).

