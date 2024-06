Pedro Reis Loewe chega ao Brasil com jantar exclusivo em São Paulo

Na noite de terça-feira (11), a renomada marca espanhola Loewe celebrou sua chegada ao Brasil com um jantar exclusivo realizado na Casa Jereissati, em São Paulo. O evento marcou a inauguração da primeira loja da marca na América Latina, localizada no shopping Iguatemi .

Fundada em 1846 na Espanha, a Loewe é conhecida por seu trabalho artesanal e peças criativas e lúdicas. A expansão para o Brasil representa um novo capítulo na história da marca, destacando seu compromisso com a globalização e a valorização da cultura e do mercado latino-americano.

O evento reuniu personalidades e amigos da label, incluindo a modelo Sasha Meneghel, os atores Chay Suede, Maísa, Bella Campos e Rômulo Estrela. Os convidados foram agraciados com um show intimista de jazz da cantora paulistana Izzy Gordon, que acrescentou um toque especial à noite.

Sob a direção criativa de Jonathan Anderson desde 2013, a Loewe tem se destacado por combinar tradição com inovação. Recentemente, foi reconhecida como a marca de luxo mais desejada do ano pelo The Lyst em 2023.

Anderson tem sido fundamental na criação de uma identidade única para a marca, valorizando a qualidade impecável e a abordagem artesanal detalhada de suas peças.

A nova loja, chamada Casa Loewe, foi concebida para refletir o charme de uma casa de colecionador de arte. Com um espaço de varejo refinado, a loja promete oferecer aos clientes uma experiência única, em sintonia com a identidade da Loewe.

Confira mais presenças ilustres do jantar:

