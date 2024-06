Caio Barbieri José Dirceu e distritais discutem desafios e propostas para o DF

O presidente da Câmara Legislativa ( CLDF ), deputado Wellington Luiz (MDB), recebeu a visita do ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu (PT) nesta quinta-feira (13).

Durante o almoço institucional, foram abordados temas como os desafios sociais e de infraestrutura enfrentados pelo Distrito Federal, além de propostas para a área da educação na capital. Dirceu enfatizou a necessidade de maiores investimentos no sistema de drenagem pluvial, transporte, segurança e turismo da capital federal.

Além disso, destacou a importância de discussões a nível nacional, ressaltando que o Brasil vive um momento de retomada do crescimento econômico e oferta de empregos.

“Não podemos permitir que o Brasil perca o rumo por conta de pequenas crises políticas. Somos um país com oportunidade de ser o centro do mundo na transição energética e na questão da ecologia”, afirmou Dirceu.

O ex-ministro também elogiou iniciativas do governo federal, como a nova “industrialização sustentável” e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que, segundo ele, representam progresso social ao país.

Dirceu ainda discutiu com os distritais a instalação da Universidade Popular (Unipop) no DF, uma escola de formação política focada em direitos humanos e proteção do meio ambiente.

“É um projeto importante trazido pelo ministro José Dirceu. É um atendimento na área de educação, da qual o país está carente. Vamos avaliar bem e, caso a gente entenda que será benéfico a Brasília, poderemos apresentar à sociedade mais essa importante proposta”, afirmou o anfitrião, Wellington Luiz, sobre a proposta da Unipop.

Para Ricardo Vale, o debate sobre a defesa do estado democrático de direito foi valioso, considerando o cenário político atual. Dirceu revelou que terá novos encontros com a bancada do PT na Câmara para dar continuidade a tratativas de projetos relacionados ao DF.

“Foi muito importante receber alguém com a experiência de José Dirceu. Conversamos sobre a importância da política e o fortalecimento da democracia”

