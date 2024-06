Caio Barbieri Elba Ramalho é confirmada como atração especial do Na Praia

Uma das temporadas mais esperadas do quadradinho, justamente por promover encontros musicais que destacam a diversidade da música brasileira, o festival Doce Maravilha chega pela primeira vez a Brasília.

Agendado para os dias 21 e 22 de setembro, no Na Praia Parque , o evento contará com a presença de Elba Ramalho como convidada especial de Saulo Fernandes, que se apresentará no primeiro dia.

Produzido pelo Grupo R2, responsável por marcas de entretenimento de sucesso, como o Na Praia Festival e o Mané Mercado, o evento promete uma programação diversificada.

Além da dupla Saulo e Elba, o line-up conta com parcerias únicas, como a performance do grupo Àttooxxá com Liniker, e Os Paralamas do Sucesso celebrando 40 anos do álbum “Passo do Lui”.

O local escolhido para o evento, o Na Praia Parque, com mais de 45 mil metros quadrados e espaço para 15 mil pessoas, oferece uma experiência única à beira do Lago Paranoá.

“Estamos honrados em receber o Doce Maravilha pela primeira vez, o que fortalece a versatilidade do nosso complexo de experiências”, afirma Rangel Sales, gerente geral do Na Praia Parque.

Os ingressos para o Doce Maravilha no Na Praia Parque já estão à venda e podem ser adquiridos pelo aplicativo ou site R2com.vc. Não perca a chance de participar deste evento imperdível e aproveitar shows inesquecíveis de grandes nomes da música brasileira.

Serviço

Doce Maravilha

Data: 21 e 22 de setembro de 2024

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, Trecho 2)

Ingressos: pelo app/site R2.com.vc

