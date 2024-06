Redação GPS Delator da Caixa de Pandora é acusado de tentar jogar esposa de ponte em Brasília

Durante uma discussão, no dia 12 de junho, em um viaduto entre as L2 Sul e Norte, em Brasília , Durval Barbosa, conhecido como delator da Caixa de Pandora, foi acusado pela companheira, Fernanda Gabriela, de tentar jogá-la de cima da ponte. Segundo relatos dela à Polícia Civil, Durval teria insinuado ameaças antes do incidente. As informações são do Correio Braziliense.

De acordo com o boletim de ocorrência, Fernanda teria detalhado aos investigadores que Durval teria puxado o volante do carro durante uma discussão e colidido em uma barra de proteção.

Após saírem do veículo, ela afirmou que o delator tentou empurrá-la da ponte. Por sua vez, a advogada do delator alegou que a esposa dirigia de maneira perigosa e que Durval tentou evitar um acidente.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam ) como vias de fato no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa de Durval Barbosa não se pronunciou sobre as acusações ao Correio.

Além disso, chama a atenção o histórico conturbado do casal, que já foi alvo de um episódio de violência anterior.

Em 2022, Fernanda foi presa e autuada por tentativa de homicídio após esfaquear Durval na barriga. Após ser absolvida do processo, os dois se casaram novamente em 2023.

Segundo a Justiça, laudos psiquiátricos apontaram que Fernanda apresentava sintomas de psicose não orgânica, o que levou à absolvição sumária com imposição de tratamento ambulatorial.

O juiz concordou com o pedido do Ministério Público e da defesa da ré, quando revogou algumas medidas cautelares e permitindo que ela mantenha contato com Durval. A situação do casal continua sendo acompanhada pelas autoridades.

