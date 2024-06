Pedro Reis Danilo Caymmi faz tributo a Tom Jobim e Dorival Caymmi no Complexo Cultural do Choro

Nos dias 14 e 15 de junho, Brasília será palco de um emocionante tributo a dois ícones da música brasileira: Tom Jobim e Dorival Caymmi. O cantor e compositor Danilo Caymmi , filho de Dorival Caymmi, se apresenta no Complexo Cultural do Choro, trazendo na bagagem sucessos inesquecíveis e histórias marcantes dos bastidores da MPB.

Acompanhado pelo talentoso violonista Flavio Mendes, Danilo Caymmi promete encantar o público com sua voz grave e tom aveludado, heranças de seus pais, Dorival Caymmi e dona Stella. Além de cantar, Danilo também se apresenta como flautista, revelando sua versatilidade e talento musical.

No repertório, estão clássicos de Tom Jobim e Dorival Caymmi, além de canções memoráveis da era dos festivais da década de 1960. Entre as músicas que serão interpretadas, destacam-se “Andança”, “Casaco Marrom”, “O Bem e o Mal”, “O que é o Amor” e “Nada a Perder”.

A programação não se limita aos shows noturnos. No dia 15, às 11h00, o Complexo Cultural do Choro oferece uma manhã de atividades complementares para toda a família. No estacionamento 10 do Parque da Cidade , haverá um Ensaio Aberto com alunos e professores da Escola Brasileira de Choro.

Simultaneamente, na área externa do Complexo Cultural do Choro, o Palhaço Rapadura, interpretado por Luciano Porto, promete divertir crianças e adultos com uma apresentação repleta de mímica, palhaçaria clássica, malabarismo, equilibrismo, monociclo e magia.

Após as atividades matinais, o público pode aproveitar uma deliciosa feijoada com samba, garantindo um sábado repleto de cultura, música e gastronomia.

Programação:

Dia 14/06:

20h30 – Tributo ao Mestre

Dia 15/06:

11h00 – Ensaio Aberto (estacionamento 10 do Parque da Cidade)

11h00 – Piquenique Chorão (área externa do Complexo Cultural do Choro)

20h30 – Tributo ao Mestre

Serviço:

Local: Complexo Cultural do Choro de Brasília

Datas: 14 de junho (sexta-feira) e 15 de junho (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Telefone: (61) 3226-3969

Ingressos: acesso livre e gratuito para Ensaio Aberto e programação infantil.

Tributo ao Mestre: R$50,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira) no site da Bilheteria Digital

