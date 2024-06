Redação GPS Confira o que chega ao cinemas nesta quinta-feira (13)

Prepare-se para uma semana repleta de emoções nos cinemas! O GPS|Brasília traz para você os lançamentos mais aguardados, que prometem encantar, surpreender e fazer refletir. Desde dramas inspiradores baseados em histórias reais até comédias que garantem boas risadas, além de thrillers emocionantes e romances cativantes, a diversidade das estreias desta semana é um convite irresistível para todos os gostos.

Uma Vida de Esperança

Inspirado em eventos verídicos, Uma Vida de Esperança segue a jornada de uma cabeleireira dedicada que encontra força e inspiração ao conhecer a história de um viúvo que luta para sustentar suas filhas, especialmente a mais nova, que precisa urgentemente de um transplante de fígado. Movida por um novo propósito, ela mobiliza toda a comunidade de Kentucky para ajudar a família em necessidade.

Mallandro, O Errado Que Deu Certo

Mallandro enfrenta dificuldades financeiras e, sem emprego, aceita o convite para apresentar um programa de auditório em uma pequena emissora. Entretanto, ele perde a capacidade de falar seus famosos bordões, forçando-o a criar novos e reconquistar sua popularidade.

A Semente do Mal

Em busca de sua família biológica, Edward e sua namorada Ryley viajam para uma deslumbrante vila nas montanhas do norte de Portugal. Lá, ele encontra sua mãe e seu irmão gêmeo, levando-o a descobertas inesperadas.

Avassaladoras 2.0

Bebel, uma adolescente apaixonada por um influencer, finge ser uma atriz em ascensão para conquistá-lo. No entanto, seu disfarce é ameaçado quando ela descobre que passará as férias no Brasil, correndo o risco de ser desmascarada.

13 Sentimentos

O diretor Daniel Ribeiro apresenta a história de João (Artur Volpi), um cineasta que enfrenta a difícil tarefa de encerrar um relacionamento de dez anos com seu ex-namorado, Hugo (Sidney Santiago). Mesmo mantendo uma amizade próxima após a separação, João se vê mergulhado em um turbilhão emocional enquanto tenta seguir em frente.

A Ordem do Tempo

Um grupo de amigos se reúne para celebrar um aniversário, mas a festa é interrompida por uma revelação chocante: o mundo está prestes a acabar em algumas horas.

O Anel de Eva

Dirigido por Duflair Magri Barradas, O Anel de Eva acompanha Eva Vogler (Suzana Pires) após a morte de seu pai adotivo. Ela recebe um relicário com um misterioso bilhete, que a instrui a abri-lo apenas em caso de necessidade, desencadeando uma série de eventos inesperados.

Rapto

Lydia (Hafsia Herzi), uma parteira dedicada em meio a uma difícil separação, se vê envolvida em uma espiral de mentiras quando encontra um possível novo amor enquanto segura a filha de sua melhor amiga.

Porto Príncipe

Bertha, uma viúva na serra catarinense, luta para manter sua chácara enquanto enfrenta pressões para se mudar para Florianópolis. Sua perspectiva muda ao acolher Bastide, um imigrante haitiano, gerando tensão com seu filho.

Um Dia Antes de Todos os Outros

Marli (Clarissa Pinheiro) descobre que o apartamento de sua patroa Iara (Elvira Helena) foi vendido e que aquele será o último dia das duas no local antes de Iara ser transferida para um asilo. Marli, ansiosa para voltar para Olinda, recebe uma notícia inesperada de sua filha adolescente, Sofia (Marianna Bittencourt), tornando o dia ainda mais desafiador.

