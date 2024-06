Redação GPS Bruno Mars fará show exclusivo para ajudar o Rio Grande do Sul

Em maio deste ano, o GPS divulgou a vinda de Bruno Mars a Brasília. Logo em seguida, a equipe do artista apresentou uma sequência de shows do cantor pelo País. Agora, a novidade é que ele fará um show extra em prol do Rio Grande do Sul , no dia 1º de outubro, em São Paulo.

A apresentação funcionará da seguinte maneira: para concorrer a um par de ingressos, é necessário doar R$ 50 no site oficial. Cada doação garante um número e o sorteio acontece no dia 12 de julho. O show será exclusivo para os doadores.

Todo o montante arrecadado será revertido em cestas básicas.

Fique por dentro das datas de todas as apresentações de Bruno Mars no Brasil:

1 de outubro: São Paulo (beneficente);

4 de outubro: São Paulo;

5 de outubro: São Paulo;

8 de outubro: São Paulo;

9 de outubro: São Paulo;

12 de outubro: São Paulo;

13 de outubro: São Paulo;

16 de outubro: Rio de Janeiro;

19 de outubro: Rio de Janeiro;

20 de outubro: Rio de Janeiro;

26 de outubro: Brasília;

27 de outubro: Brasília;

31 de outubro: Curitiba;

1º de novembro: Curitiba;

5 de novembro: Belo Horizonte.

