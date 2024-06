Redação GPS ‘Baile do BB’ em São Paulo já tem data e tema inspirado em Truman Capote

Marcado para o dia 24 de agosto , a quarta edição do ‘Baile do BB’ será realizada no ballroom do Hotel Rosewood, em São Paulo. O baile de gala do RP Beto Pacheco, que já é tradição no calendário paulista por reunir famosos e personalidades, promete agitar o mercado de moda e luxo do Brasil .

O tema desta edição — ‘The Black and White Couture Ball’ — foi inspirado no icônico baile oferecido por Truman Capote no Grand Ballroom do Hotel The Plaza em Nova York, na década de 1960. De acordo com Beto Pacheco, que sempre foi fã do trabalho do Capote, desde ‘Bonequinha de Luxo’, a inspiração veio no começo de janeiro, em Paris.

No evento promovido por Beto e seu seu sócio, Tiago Moura, haverá um leilão beneficente em apoio à Casa Santa Teresinha, assim como nas edições anteriores.

Dono de uma agência que desenvolve ações e estratégias para marcas e estratégias para promover produtos e eventos, o RP também é responsável pelo mailing das festas mais badaladas do eixo Rio-São Paulo.

The post ‘Baile do BB’ em São Paulo já tem data e tema inspirado em Truman Capote first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .