Agência Brasília Aprovada reforma nas quadras 702, 703, 704, 715 e 716 Norte

A reforma das quadras 702, 703, 704, 715 e 716 do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLRN), no Plano Piloto, foram aprovadas, respectivamente, pelas portarias nº 49 e nº 50, publicadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação ( Seduh ) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (13). Os trabalhos preveem mais acessibilidade nesses trechos da Asa Norte, além da recuperação dos espaços degradados na avenida.

Nos projetos de sistema viário está prevista a criação de calçadas amplas, rotas acessíveis com sinalização tátil a partir das paradas de ônibus e em todos os blocos comerciais, ciclovias e praças renovadas com mais arborização e mobiliário urbano. Ao todo, é prevista a construção de 30.870,88 m² de calçadas acessíveis, a recuperação de 10.485,9 m² de áreas verdes e o plantio de 132 árvores.

“As calçadas acessíveis e a implantação de uma extensa ciclovia vão reforçar a mobilidade em uma das principais avenidas de Brasília” Vitor Recondo, subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh

Também são esperadas a recuperação e reorganização das áreas de estacionamentos, que serão demarcados e interligados com os bolsões de vagas.

Somando as quadras 702, 703, 704, 715 e 716, serão 859 vagas para veículos, 132 para motos e 75 para paraciclos. Ainda é planejada a construção de calçadões ligando as paradas de ônibus da W3 às quadras residenciais, facilitando o acesso de quem passa no local.

Melhorias na circulação

Além disso, são previstas novas travessias elevadas para facilitar o percurso de pedestres e de ciclistas que circulam diariamente entre as quadras, reconfigurando a via interna entre os blocos comerciais das quadras – conhecida como “W3 e meia” – para ser uma área sinalizada e compartilhada entre carros e pedestres, com velocidade máxima de 30 km/h, chamada de Zona 30. A ideia é tornar a circulação mais segura para todos os transeuntes e veículos.

“O projeto de requalificação das demais quadras da W3 Norte segue o mesmo padrão estabelecido para as quadras 707/708”, explica o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo. “As calçadas acessíveis e a implantação de uma extensa ciclovia vão reforçar a mobilidade em uma das principais avenidas de Brasília.”

Depois da publicação no DODF, o processo é encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) para elaboração dos projetos executivos e complementares, que possibilitarão a execução das obras.

Confira as portarias .

