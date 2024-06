Redação GPS Aeroporto de Brasília realiza quatro dias de comemorações juninas

Em Brasília, o clima junino toma conta até do aeroporto . Nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, a Praça Pick Up receberá uma festa com direito a comidas típicas, quadrilha e muita música. Quem consumir R$ 30 nos estabelecimentos comerciais do local pagará apenas R$ 9,99 no estacionamento.

A Praça Pick Up será enfeitada pelo decorador Ricardo Azevedo. A animação ficará por conta do trio de forró Bacurau Arretado, DJ Nando Rocha e da banda Cordel Cammafeu, projeto especial do músico brasiliense Guga Cammafeu.

Ainda, será possível assistir a uma apresentação de quadrilha e interagir com personagens temáticos da Glow Produções. No fim de semana, o artista Mestre Turko ministrará gratuitamente oficinas de grafitagem para as crianças.

Os estabelecimentos comerciais que operam da Praça Pick Up também entraram no clima e estão preparando um cardápio especial para a festa.

Confira a programação de cada dia:

13 de junho – 18h às 21h

Banda Cordeu Cammafeu • DJ Nando Rocha • Quadrilha

14 de junho – 18h às 21h

Banda Cordeu Cammafeu • DJ Nando Rocha • Quadrilha

15 de junho – 14h às 17h

Trio de forró Bacurau Arretado • DJ Nando Rocha • Artistas performáticos da Glow Produções • Oficina de grafite com o Mestre Turko

16 de junho, das 14h às 17h

Trio de forró Bacurau Arretado • DJ Nando Rocha • Artistas performáticos da Glow Produções • Oficina de grafite com o Mestre Turko

