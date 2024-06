Redação GPS Advogado Jackson Di Domenico celebra aniversário com culto de Ação de Graças

“Celebrar a chegada de mais um ano de vida é uma dádiva que merece ser agradecida a Deus e compartilhada com os amigos queridos, que tornam a nossa jornada mais agradável e feliz”. E assim foi a comemoração de aniversário do advogado Jackson Di Domenico , na companhia de pessoas especiais, em um culto de Ação de Graças ministrado pelo pastor Juanribe Pagliarin.

Doutor em Direito Constitucional e ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), Jackson reuniu amigos e familiares para a data, no CN Hípica Hall.

Entre os convidados, também estiveram presentes ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores, senadores, deputados, membros do Executivo e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como outras autoridades do DF e de outras Unidades da Federação.

Confira os registros feitos por Vanessa Castro:

Caio Barbieri e Jackson Di Domenico Jackson Di Domenico, Benedito Domingos e Pastor Joanribe Pagliarin Janete Vaz e Carlos Flávio Marcílio Deputado Federal Pastor Eurico Luiz Fernando Machado e Ingrid Machado Luiz Velloso, Bertha Pellegrino e Antonio Aversa Ivana Carvalho, Kissila Nicolai, Flávia Faria e Ana Beatriz Getúlio Lopes e Claudia Maldonado Lopes Frederico Vasconcelos, Laura Costa e Cleber Lopes Grazi Buport, Rafael Vasconcelos e Paulo Renato Nardelli JB Carvalho e Jaqueline Di Domenico

