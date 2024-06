Redação GPS Vibrar 2024: festival cultural agita Brasília em agosto

Brasília se prepara para receber o Vibrar 2024 , evento cultural que promete transformar o Parque da Cidade em um epicentro de música, arte e gastronomia. O festival ocorrerá de 15 a 18 de agosto e é destinado ao público a partir de 16 anos, permitindo a entrada de menores acompanhados de responsáveis.

Com mais de 30 atrações culturais, o Vibrar 2024 contará com shows de artistas nacionais, festas de música eletrônica e diversas apresentações teatrais. A área do evento ocupará mais de 10 mil m², com capacidade para até 6 mil pessoas na pista e mil no camarote. Além disso, serão dois palcos: um para shows nacionais e outro dedicado às festas eletrônicas.

A gastronomia também será um destaque, com operações dos melhores restaurantes da cidade, oferecendo uma variedade de opções para os visitantes. O objetivo do encontro é entreter e também promover a união comunitária através da cultura.

Renato De Luca, organizador do Vibrar 2024, destaca: “Estamos imensamente felizes por estarmos de volta com um evento que representa não apenas alegria e diversão, mas também a união da comunidade em torno da música em Brasília.”

A divulgação do line-up está prevista para esta semana, e as vendas de ingressos começam na próxima, através da Bilheteria Digital. O público-alvo inclui tanto visitantes locais quanto internacionais, atraídos pela promessa de uma experiência vibrante e diversificada.

Serviço:

Vibrar 2024

Data: 15 a 18 de agosto de 2024

Local: Parque da Cidade

Classificação indicativa: 16 anos, menores acompanhados dos responsáveis também têm acesso ao evento

