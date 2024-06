Agência Brasília Vagas com salário até R$ 3 mil estão disponíveis nesta quarta (12) no DF

Para quem encontrou ou não o amor, a sorte pode estar em um emprego . Nesta quarta-feira (12) de Dia dos Namorados, 302 vagas estão disponíveis nas agências do trabalhador para quem busca uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal.

Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 3 mil, com vagas que exigem experiência comprovada e outras não. Entre os espaços disponíveis, 40 são para operador de telemarketing ativo e receptivo no Riacho Fundo (R$ 1.412).

Em Ceilândia são 20 oportunidades como representante comercial autônomo (R$ 2.800) e Águas Claras dispõe de 26 vagas para operador de caixa (R$ 1.412). Já a região do Riacho Fundo II oferta diversas vagas com salários de R$ 3 mil. Entre elas, quatro são na função de pedreiro e três para armador de estrutura de concreto.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

