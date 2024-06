FUNN Sábado é o Grand Finale de Anderson Silva no Funn Festival

O Funn Festival 2024, o maior festival de inverno do Brasil, prepara uma noite épica para o próximo sábado (15/6). A partir das 20h, o Spaten Garten será o palco para a exibição da luta histórica entre Anderson Silva e Chael Sonnen. É uma oportunidade única de assistir ao Grand Finale do Spider no Brasil, na Terra do Nunca.

Antes da luta, das 19h às 21h, vai rolar Spaten direto do barril e o emocionante Biersliding, um desafio de deslizamento de canecas que vai animar a galera.

Spaten direto do barril, uma das grandes estrelas do Funn Festival 2024, foi lançado com grande entusiasmo no evento, trazendo a autêntica experiência cervejeira alemã para Brasília (Fotos: Divulgação)

Sobre o Spaten Garten

Uma das grandes novidades deste ano é o Spaten Garten, inspirado nos tradicionais jardins cervejeiros da Alemanha. O espaço conta com um bar Spaten inédito, lounges exclusivos e um palco para brindes ao ar livre. Presente desde a primeira Oktoberfest do mundo, a Spaten traz para Brasília a experiência autêntica com a cerveja direto do barril e o Biersliding, uma disputa divertida e animada de deslizamento de canecas de cerveja.

A Spaten direto do barril foi lançada com exclusividade no Funn Festival, trazendo a autêntica experiência cervejeira alemã para Brasília. Este líquido, que vem diretamente dos tradicionais jardins cervejeiros da Alemanha, proporciona aos visitantes do festival um sabor único e refrescante. É a chance para os amantes de cerveja degustarem essa novidade diretamente do barril, mantendo viva a tradição e a qualidade.

A programação do Funn Festival 2024 está repleta de atrações incríveis e a exibição da luta de Anderson Silva x Chael Sonnen promete ser um dos pontos altos do evento.

O festival apresenta atrações imperdíveis nos próximos finais de semana:

14 de junho: Boyce Avenue, Lagum e Vitor Kley prometem uma noite inesquecível com uma mistura de covers acústicos, pop alternativo e hits nacionais.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e também estão disponíveis para compra na bilheteria do próprio festival, localizada no Estacionamento 09 do Parque da Cidade, em Brasília, e nas lojas do do Café e um Cherô da Asa Sul, CLS 107 Sul, Bloco C – Loja 02, Asa Norte, SCLN 109 Norte, Bloco C – Loja 37 e Noroeste, CLNW EQ 2/3, Bloco K, Edifício Ícone – Loja 04.

O Funn Festival é apresentado pela Caixa Econômica Federal, com patrocínio dos Correios e do Governo Federal. Clientes Cartões Caixa têm até 20% de desconto nos ingressos adquiridos no site .

Serviço:

Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade-Brasília/DF

Evento: Exibição da Luta Anderson Silva x Chael Sonnen

Data: 15 de junho de 2024

Horário: A partir das 20h

Local: Terra do Nunca, Complexo, Spaten Garten, Brasília

Atrações: Spaten direto do barril, Biersliding das 19h às 21h

