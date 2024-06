ESTADÃO CONTEÚDO Rihanna, enfim, traz boa notícia sobre novo álbum: ‘Redescobrindo’

Rihanna , cujo último álbum de estúdio (ANTI) foi lançado em 2016, tranquilizou os fãs ao revelar não ter se aposentado como cantora. “Estou redescobrindo a música” , declarou.

A artista falou sobre o assunto em entrevistas ao Entertainment Tonight e ao Extra. “Estou trabalhando no próximo álbum por tanto tempo que decidi deixar algumas coisas que fiz anos atrás de lado e voltar ao estúdio. Estou recomeçando. Me deem só um minuto” , brincou.

O último álbum inédito de Rihanna foi Anti, responsável pelas canções Needed Me e Love on the Brain. Ela confidenciou que algumas das faixas pensadas para o próximo disco foram descartadas. “Estou escutando algumas de novo, vendo o que ainda faz sentido para mim” .

Durante o tempo longe dos palcos, ela se dedicou à sua marca de maquiagem, Fenty Beauty, além de participar de filmes.

