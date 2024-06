Redação GPS Prêmio da Música Brasileira será hoje! Saiba tudo sobre o evento

No Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira premiará artistas, compositores, produtores e musicistas que mais se destacaram em 2023. O evento terá Tim Maia como homenageado.

A festa, apresentada por Regina Casé, será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube. As transmissões têm início às 20h45 e a cobertura às 19h.

Além de Milton Cunha, que será o anfitrião do red carpet, Caio Braz e Dandara Pagu são os influenciadores que comandarão as redes sociais.

Saiba quem são as atrações desta edição:

“Gostava tanto de você” – Criolo, Lazzo, Jota Pê e Yan Cloud;

“Coroné Antonio Bento/ Festa de Santo Reis/ Canários do Reino” – Alceu Valença, Chico César e Mônica Salmaso;

“Bom senso/ Que beleza” – Seu Jorge, Melly e Rachel Reis;

“Você” – Marisa Monte;

“Azul da cor do mar + Primavera” – Ney Matogrosso E Simone;

“Vale tudo/ Você e eu/ Sossego” – Negra Li, Sandra De Sá, Sued Nunes e Tony Tornado;

“Me dê motivo” – Cida Moreira e Rico Dalasam;

“Réu confesso/ Do Leme ao Pontal” – Carlinhos Brown, Larissa Luz e Hiran;

“Dia de domingo” – Zélia Duncan e Silva;

“Eu amo você” – Céu e Xamã;

“Não quero dinheiro” – Iza, Pedro Sampaio, Márcio Victor e Outros.

Confira os indicados ao Prêmio da Música Brasileira 2024:

Canção popular

Dupla:

Maiara & Maraisa;

Os Barões da Pisadinha;

Rionegro & Solimões.

Grupo:

Atitude 67;

É o Tchan!;

Mastruz com Leite.

Intérprete – Canção popular:

Edson Cordeiro;

Filipe Toca;

Gabriel Sater;

João Gomes;

Leo Santana.

Intérprete – Sertanejo:

Ana Castela;

Lauana Prado;

Paula Fernandes;

Roberta Miranda;

Simone Mendes.

Lançamento – Canção popular:

Gabriel Sater – “Nos Dias Atuais” (Ao Vivo) (Produção: Gabriel Sater, João Gaspar);

João Gomes – “Raiz” (Produção: Top Eventos);

Romero Ferro, Gaby Amarantos – “Em Plena Lua de Mel” (Produção: MGZD).

Lançamento – Sertanejo:

Ana Castela – “Boiadeira Internacional” (Ao Vivo) ([Produção: Eduardo Godoy);

Maiara & Maraisa – “Ao Vivo em Portugal” (Produção: Eduardo Pepato);

Roberta Miranda – “Desatemos os Nós” (Produção: Roberta Miranda).

