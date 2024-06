Emanuelly Fernandes Pai de João Doria criou o Dia dos Namorados no Brasil

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho no Brasil, tem uma origem curiosa e essencialmente comercial. Diferente de muitos países que comemoram a data dos apaixonados no Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, o Brasil adotou essa data graças a uma bem-sucedida campanha publicitária criada pelo publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, João Doria Jr.

Em 1948, a loja Clipper, uma rede de lojas de roupas, enfrentava dificuldades para aumentar suas vendas durante o mês de junho, que tradicionalmente apresentava um movimento fraco no comércio. Para reverter essa situação, João Doria foi contratado para criar uma campanha publicitária que impulsionasse as vendas.

Inspirado no Dia de São Valentim, Doria decidiu estabelecer uma data dedicada aos namorados no Brasil. Ele escolheu o dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como o “santo casamenteiro” na tradição católica brasileira. A escolha dessa data estratégica ajudou a criar uma conexão cultural e religiosa com o público, facilitando a aceitação da nova comemoração. O slogan das peças publicitárias era o seguinte: “Não é só com beijos que se prova o amor”.

Santo Antônio

Santo Antônio é amplamente venerado no Brasil por suas associações com casamentos e relacionamentos amorosos. Muitas tradições e simpatias são realizadas no dia 13 de junho para invocar a ajuda do santo em questões amorosas.

A escolha do dia 12 de junho como Dia dos Namorados aproveitou essa associação cultural, reforçando a ideia de uma celebração do amor na véspera de um dia já significativo para muitos brasileiros.

A campanha publicitária de João Doria foi um sucesso imediato, e a data rapidamente se popularizou em todo o País. O Dia dos Namorados se firmou como uma das datas mais importantes do calendário comercial brasileiro, e movimentam setores como presentes, flores, chocolates e jantares românticos.

