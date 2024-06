Henrique Neri Morre Jerry West, astro de basquete que é a silhueta da logo da NBA

O ídolo do Los Angeles Lakers que é representado na logo da NBA , Jerry West, faleceu aos 86 anos na manhã desta quarta-feira (12). West faleceu em sua casa, com sua esposa, de “maneira tranquila”, de acordo com informações do Los Angeles Clippers , time ao qual prestava consultoria.

O armador da NBA conquistou duas medalhas de ouro pelos Estados Unidos, em 1959 nos Jogos Pan-Americanos e nas olimpíadas de Roma, em 1960. Ele foi eleito 14 vezes para o NBA All-Star, MVP das Finais de 1969 e é o segundo maior cestinha da história do Lakers , atrás apenas de Kobe Bryant. Em 1980 entrou para o Basketball Hall of Fame .

Desde 1976, West assumiu cargos executivos e foi decisivo para o Golden State Warriors de 2011 até 2017, onde conquistou dois títulos e foi essencial para a contratação de Kevin Durant. De 2017 até sua morte foi conselheiro do Clippers .

