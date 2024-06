Redação GPS Fique por dentro da programação dos próximos dias da Expotchê

No pavilhão de exposições do Parque da Cidade, o Expotchê chega à etapa final com várias ações em solidariedade ao Rio Grande do Sul , produtos nos estandes e atrações culturais como as bandas ‘Nenhum de Nós’, ‘Chimarruts’ e ‘Gurias Gaúchas’, somando 52 apresentações em dois palcos.

O espaço é dividido por segmentos, com áreas temáticas como a Tchê Bier que possui o Festival do Chopp, em parceria com a Heineken, Amstel e Kaiser. Um local espaçoso com chopps IPA, APA, Pilsen e de vinho. A carreta Bier Station, um caminhão instagramável da Heineken com diversas torneiras para os apreciadores da bebida, é um sucesso.

Para acompanhar, pratos da culinária gaúcha como arroz carreteiro, costela na baguete, crepes, porções de costela e de picanha, feijão tropeiro e muito mais.

Confira a programação cultural:

12 de junho de 2024 – quarta-feira

19h – Le Farfalle

20h – Grupo de Dança Ana Terra

21h – Nenhum de Nós

13 de junho de 2024 – quinta-feira

19h – Le Farfalle

20h – Grupo de Dança Ana Terra

21h – Chimarruts

14 de junho de 2024 – sexta-feira

19h – Grupo de Dança Ana Terra

20h – Couro e Cordas

21h – Gurias Gaúchas – Elas Cantam o Rio Grande

15 de junho de 2024 – sábado

15h – Grupo de Dança Ana Terra

20h – Grupo de Dança Ana Terra

21h – Gurias Gaúchas – Show Baile das Gurias

16 de junho de 2024 – domingo

12h – Grupo de Dança Ana Terra

17h – Grupo De Dança CTG Estância Gaúcha do Planalto

Serviço

31ª Expotchê

Data: de 07 a 16 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De segunda a sexta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

Sábado e domingo: das 11h às 23h (entrada gratuita das 11 às 12h)

Ingresso: R$20 (meia entrada e ingresso solidário)

Fique por dentro da programação dos próximos dias da Expotchê