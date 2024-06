Beatriz Lima Leal Dolce

O chinelo, uma das peças mais clássicas do dia-a-dia dos brasileiros, agora ganha uma nova versão de luxo: Dolce&Gabbana e Havaianas anunciaram nesta semana uma collab . São quatro modelos diferentes de chinelos da marca brasileira com estampas clássicas da italiana. como leopardo, zebra e florais, além de detalhes em veludo e pins especiais perolados e metálicos.

“ Fazer parte da vida das pessoas novamente é essencial para nós. […] Chinelos estão super na moda, então precisamos aproveitar essa onda ”, disse Maria Fernanda de Albuquerque, vice-presidente de marketing global da Alpargatas SA, empresa dona da Havaianas.

A marca de chinelos mais conhecida entre os brasileiros já colaborou com outras marcas internacionais de luxo no passado, como Missoni em 2011 e Yves Saint Laurent em 2019. A marca brasileira registrou um aumento de quase 9% no lucro no primeiro trimestre de 2024, com as vendas subindo 3% entre 2023 e 2024.

“ A Havaianas vai além do calçado porque é uma marca que tem uma forte conexão emocional com as pessoas, faz parte da cultura dos brasileiros e ressoa nos guarda-roupas e nos hábitos de muitos, no nosso país e no mundo, como expressão de estilo, leveza e liberdade. Com o lançamento dessa collab com a Dolce & Gabbana, estamos fortalecendo o posicionamento da marca no mundo fashion e a elevando a novos patamares e públicos ”, diz Maria Fernanda de Albuquerque.

A coleção cápsula chega às lojas principais da Havaianas e no e-commerce da marca no dia 13 de junho.

