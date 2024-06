Yumi Kuwano Deixou para última hora? Veja como preparar um jantar romântico em casa

Alguns casais preferem curtir o Dia dos Namorados em casa, longe dos restaurantes lotados. E como o dia 12 de junho caiu justo na quarta-feira, comemorar com um jantar mais intimista acaba sendo uma opção ainda mais interessante. Pensando nisso, para aqueles que deixaram para última hora, reunimos algumas dicas para quem quer comer bem, em um climinha gostoso e aconchegante, sem muito trabalho, claro.

Para o jantar, a sugestão da chef Leninha Camargo é o fondue de queijo que vai com vários acompanhamentos, de pães a legumes. Ela destaca que há opção, inclusive, para os menos habilidosos e que buscam ainda mais praticidade, de comprar o fondue pronto. Para a sobremesa, o fondue de chocolate, que também vai bem com muitas frutas (confira as duas receitas no final). O momento também pede uma bebida especial, que pode ser espumante ou vinho.

A ideia da decoração é utilizar o que se tem em casa mesmo. Pode caprichar nas flores — as mais fáceis de encontrar e que podem ser do próprio jardim, como o bougainville — para criar um ambiente bem romântico.

A montagem da mesa posta, com sousplat, prato de mesa, com prato de sobremesa, um guardanapo de tecido elegante, são detalhes que fazem toda a diferença, segundo a chef Leninha Camargo.

“ Um detalhe legal é colocar um recadinho, como se fosse um marcador de lugar. Eu usei uma rolha, ou seja, uma coisa super simples, que a pessoa pode cortar a rolha em cima e colocar esse bilhetinho para o outro. O estilo da louça, as taças, trazem uma elegância e influenciam também “, completa.

Fondue de Queijo a moda da Chef

Ingredientes:

200 g de queijo gruyère

200 g de emmental

100 g de gorgonzola ou roquefort

1 colher de chá de alho tostado/frito

375 ml de vinho branco seco

3 colheres de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de kirsch ou vodka

Uma pitada de noz-moscada

Uma pitada de pimenta do reino

Modo de preparo:

Rale o gruyère e o emmental grosseiramente e esmigalhe o roquefort ou gorgonzola deixando pequenos grumos. Ferva o vinho branco, em fogo médio, na panela de fondue. Assim que ferver abaixe o fogo e aos poucos adicione os queijos gruyère e emmental, mexendo vigorosamente de forma a derreter cada porção antes de colocar outra. Após derreter todo queijo, coloque o amido de milho, misturado com o kirsch ou a vodka e mexa rapidamente. Deixe cozinhar mexendo até que a mistura esteja grudenta e muito cremosa. Adicione a noz-moscada e a pimenta. No momento de servir, espalhe por cima o roquefort ou gorgonzola e o alho frito. Sirva o fondue em Rechaud adequado em fogo baixo de forma a não grudar e manter a consistência.

Sugestões para acompanhar: damasco seco, mini potatos assadas, cogumelos Paris inteiros salteados, pontas de aspargos frescos, mini echalotes assadas, pães variados, salsichinhas alemãs, cubos de presunto cru e tomatinhos cereja.

Fondue de Avelã e poeira de leite

Ingredientes:

395 g de leite condensado

140 g de leite em pó

120 g de creme de leite fresco

70 g de creme de avelã

Modo de preparo:

Prepare um brigadeiro mole porém consistente misturando o leite condensado com o creme de leite fresco. Coloque em uma panela apropriada para fondue e misture o creme de avelãs. Finalize com o leite em pó espalhando por cima para criar uma crosta. Para servir, coloque sobre o Rechaud e mantenha o fogo baixo.

Sirva com frutas frescas (morango, uva, manga, banana), pedaços de bolo e croissant.

