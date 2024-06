Redação GPS Com recomendações, TCU aprova contas do governo Lula

O Tribunal de Contas da União ( TCU ) aprovou, por unanimidade, as contas do primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , nesta quarta-feira. O presidente do tribunal, Bruno Dantas, destacou a importância do compromisso com a responsabilidade fiscal para garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo no futuro.

O relator Vital do Rêgo sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, apontando “distorções contábeis” no Balanço-Geral da União e “indícios de irregularidades” na concessão de benefícios tributários. Ele alertou para o alto valor das desonerações fiscais em 2023 e recomendou medidas de controle e transparência para o próximo exercício.

Além disso, o relator propôs que novas concessões de benefícios tributários sejam impedidas enquanto houver déficits primários. Ele também sugeriu contrapartidas para as empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamentos, como a manutenção ou aumento de empregos formais.

A situação de calamidade no Rio Grande do Sul, impactado por enchentes e 175 mortes registradas até o momento, foi destacada pelo ministro Augusto Nardes. Ele solicitou um capítulo específico sobre o impacto da reconstrução do estado nas contas públicas de 2024, medida acolhida pelo relator Vital do Rêgo.

