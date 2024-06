Caio Barbieri Câmara Legislativa vai comemorar 22 anos do Na Hora em sessão solene

A Câmara Legislativa ( CLDF ) realizará, na quinta-feira (13) uma sessão solene em comemoração ao 22º aniversário do Na Hora, Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão. A iniciativa partiu do presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB), e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital (canal 9.3) e Youtube.

Segundo o o parlamentar, o Na Hora tem se destacado ao longo dos anos pela eficiência e agilidade no atendimento ao público, oferecendo uma ampla gama de serviços públicos em um único local.

“O Na Hora tem facilitado o acesso e a resolução de demandas da população do Distrito Federal, demonstrando compromisso com a excelência no atendimento”, destacou.

O evento contará com a presença de autoridades, representantes de diversos órgãos públicos, colaboradores do Na Hora e membros da comunidade em geral,.

