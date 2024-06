Pedro Reis Art Basel começa nesta quinta (13), confira os destaques

A aguardada Art Basel , um dos mais prestigiados eventos de arte contemporânea do mundo, abrirá suas portas nesta quinta-feira (13) em Basel, na Suíça . Esta edição promete ser uma das mais diversificadas e expansivas da história do evento, oferecendo uma vasta gama de exposições e atividades que se estendem por toda a cidade.

Fundada em 1970, a Art Basel é uma feira internacional de arte que acontece anualmente em Basel, Miami Beach e Hong Kong. Reunindo galerias, artistas, colecionadores e entusiastas de arte de todo o mundo, o evento é conhecido por sua alta qualidade e por promover a arte contemporânea em diversas mídias, incluindo pintura, escultura, fotografia e obras digitais. Este ano, a Art Basel em Basel contará com 285 galerias, incluindo 22 participantes que estarão presentes pela primeira vez.

Destaques da Edição 2024:

Unlimited

O setor Unlimited, curado por Giovanni Carmine, Diretor da Kunst Halle Sankt Gallen, apresentará 70 instalações em grande escala de artistas renomados e emergentes. Entre os destaques estão a instalação “Premium Economy” de Anna Uddenberg, “Untitled” de Henry Taylor e “The Wake and Resurrection of the Bicentennial Negro” de Faith Ringgold. Este setor oferece uma plataforma única para exposições monumentais que desafiam as limitações tradicionais dos estandes de feiras.

Parcours

Curado por Stefanie Hessler, Diretora do Swiss Institute em Nova York, o Parcours transformará a região de Clarastrasse com mais de 20 instalações de arte pública específicas para o local. A exposição se estende até a Ponte do Meio, conectando o recinto da feira ao Reno e utilizando espaços cotidianos como lojas e restaurantes. Destaques incluem obras de Alvaro Barrington e Lap-See Lam.

Messeplatz

A artista conceitual Agnes Denes apresentará uma obra monumental intitulada “Honouring Wheatfield – A Confrontation” na Messeplatz. Curada por Samuel Leuenberger, a instalação homenageia seu icônico trabalho dos anos 1980 e permanecerá no local durante todo o verão.

Film

Celebrando sua 25ª edição, o programa Film, curado por Filipa Ramos, exibirá uma semana de cinema extraordinário, incluindo pesquisas de artistas e filmes de longa-metragem. Destaques incluem “The Political Life of Plants” e “Taking Venice”, um documentário sobre a participação de Robert Rauschenberg na Bienal de Veneza de 1964.

Conversations

Em comemoração ao seu 20º aniversário, o programa Conversations, curado por Kimberly Bradley, reunirá mais de 25 líderes de pensamento em 11 painéis. As discussões abordarão temas como a interseção da arte e tecnologia, o comércio de arte e os desafios políticos e legais atuais.

Kabinett

O setor Kabinett retornará com 22 projetos apresentados por 23 galerias, oferecendo exposições curadas e temáticas dentro dos estandes principais. Destaques incluem obras de Sarah Pucci e Dorothy Iannone, Ernst Yohji Jaeger e Gerhard Richter.

Programa expandido pela cidade

Além das atividades no recinto da feira, a Art Basel expandirá seu programa para outros locais da cidade, incluindo o Merian, que apresentará instalações e eventos artísticos 24 horas por dia. Petrit Halilaj tomará a fachada do Merian com sua obra “When The Sun Goes Away We Paint The Sky”, celebrando o 30º aniversário da parceria entre o UBS e a Art Basel.

