Almoço celebra 50 anos de relações Brasil-Emirados Árabes Unidos

Nesta terça-feira (11), a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos (EAU) no Brasil realizou um almoço especial para celebrar os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O evento reuniu cerca de 350 convidados, incluindo autoridades governamentais, empresários e personalidades que contribuíram para o fortalecimento dessa parceria ao longo das décadas.

A celebração contou com a presença de figuras culturais importantes dos Emirados, como a artista plástica Azza Al Qubaisi, o músico Abdulaziz Almadani e a renomada chef de cozinha Kholuud Fairooz. Junto com o chef brasileiro Saulo, Kholuud foi responsável pelo cardápio do evento, que destacou a rica culinária dos dois países.

Em colaboração com a Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal, Azza Al Qubaisi conduziu um workshop na Escola Parque 303/304 Norte com 25 crianças de 6 a 11 anos. Ela trouxe um material especial dos Emirados, chamado “olho da palmeira”, para que as crianças pudessem expressar sua criatividade através da pintura.

Azza explicou que a conexão entre as palmeiras do Brasil e dos Emirados, pintadas pelas crianças e por 25 estudantes de design da UnB, simboliza os 50 anos de amizade entre os países. “Escolhi a palmeira para este trabalho como um símbolo de conexão entre os dois países. No Brasil, vocês têm a palmeira dos cocos, e nos Emirados, as palmeiras das tâmaras”, afirmou a artista.

O músico Abdulaziz Almadani também participou, oferecendo uma apresentação para as crianças com o oud, um tradicional instrumento árabe, tocando músicas típicas dos Emirados.

A cerimônia contou com um discurso de abertura da ex-Ministra do Meio Ambiente e Clima dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Mariam Almheiri, que atualmente é Chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Presidência. Entre os convidados de destaque estavam Rodrigo Pacheco, presidente do Senado; Sonia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas; Carlos Lupi, Ministro da Previdência; Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário; Chagas Mesquita, Secretário de Produtos de Defesa; Eduardo Sodré, Secretário de Meio Ambiente da Bahia; e Paco Britto, Secretário de Relações Internacionais, representando o Governador Ibaneis.

Confira os cliques da celebração, pelas lentes de Vanessa Castro:

Chef Khulood Atiq Chef Saulo Jennings. Mariam Almheiri Rodrigo Pacheco Fabiola Nascimento, Paco Britto, Maria Luíza Lourenço e Victor Dantas Mariam Almheiri. Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco Laudemar Aguiar Guillaume e Isabel Gastelu France Rodrigo Pacheco e Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) Jennifer Heemstra e Eliane Carvalho (embaixatriz do Brasil em Abu Dhabi) Rodrigo Pacheco Angela Martins e Ricardo Paes Sonia Guajajara e Rodrigo Pacheco Carla Jazzar (Embaixadora do Líbano), Laudemar Aguiar (Itamaraty) e Karla Osório Julie-Pascale Moudouté-Bell (Embaixatriz do Gabão), Claudia Martins e Geraldo Martins Sonia Guajajara, Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) Azza Al Qubaisi Chef Khulood Atiq, Muna Alfalahi, Rafeya B, Saulo Jennings e Daniela Reple Chef Saulo Jennings Frederico Aguiar, Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Ricardo Paes Marc Antoine Fecteau e Ramon Liaño Cristina Delanhesi e Elizabeth Dorazio Clay Peixoto, Muna Alfalahi (Chefe departamento econômico embaixada dos EAU) e Adjair José 50 Aniversário de Relações Diplomáticas Bruno D’abreu, Fernando Mehler, Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Clelio Cripa Walter Mattos e Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Walter Mattos. Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Nobienne Freire (Assessora Embaixada dos EAU) Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Natalie Machado Saleh Alsuwaidi (Embaixador dos Emirados Árabes) e Brigadeiro Rui Chagas Mesquita Eliane Carvalho (embaixatriz do Brasil em Abu Dhabi) e Iramaya Caudas Fábio Siccherino e Khalil Karam Flávia Rigoni, Paula Wenke, Luiza Vaz, Adriana Canut, Elizabeth Dorazio e Cristina Delanhesi Karla Osório, Azza Al Qubaisi e Eliane Carvalho (embaixatriz do Brasil em Abu Dhabi) Kahalil Karam e Iramaya Caudas Paula Wenke e Flávia Rigoni Philiswa Mboyise

