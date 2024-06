ESTADÃO CONTEÚDO Will Smith elenca seus filmes favoritos em toda a carreira

Entre as asinhas de frango apimentadas de sua entrevista ao ‘ Hot Ones’ na sexta-feira (7), Will Smith confessou sobre suas produções favoritas em toda a carreira, e quais performances acredita terem sido as melhores. Durante a entrevista, Will falou mais sobre alguns de seus personagens icônicos, enquanto provava os molhos de pimenta do programa.

“Acho que a melhor produção individual que já fiz foi com certeza ‘ A procura da felicidade’ . Logo depois, está o primeiro ‘ Homens de Preto’ . A direção, a cinematografia e a música: foi a maior diversão que já tive enquanto fazia um filme”, diz Will, explicando que também se divertiu em filmes como ‘ Aladdin’ e ‘ Bad Boys’ , mas que as outras performances que mais o marcaram foram ‘ Eu sou a Lenda’ e ‘ King Richard’ .

O ‘ Hot Ones’ é um programa de entrevistas oferecido pelo canal do YouTube ‘ First We Feast’ , em que os convidados devem provar molhos de pimenta em asinhas de frango que vão aumentando a intensidade de picância, enquanto respondem perguntas variadas.

Enquanto comia, Will Smith também explicou mais sobre a produção de ‘ Bad Boys: Até o Fim’ , quarto filme da franquia lançado em 2024, falando que Michael Mann, responsável pela direção, é um profissional que consegue capturar a “autenticidade de uma cena”.

“A definição de um [filme] de sucesso é difícil. Costumávamos colocar efeitos e explosões nos trailers, algumas boas piadas e as pessoas iam [no cinema]”, disse Will, sobre o sucesso de ‘ Bad Boys’ , quase trinta anos após o lançamento do primeiro filme da franquia, em 1995. O ator foi a uma sessão do filme no cinema, e surpreendeu os fãs.

Ele completou dizendo que a expectativa do público aumentou: “Hoje, tem uma certa demanda de um tipo específico de filme para que as pessoas saiam da casa delas”.

