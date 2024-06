Beatriz Lima Leal Sasha lança primeira coleção da Mondepars em desfile

Na tarde dessa segunda-feira (10), Sasha Meneghel finalmente revelou ao público a primeira coleção da Mondepars, marca autoral anunciada recentemente . O lançamento cocorreu em um desfile para seletos convidados em São Paulo, com direito a Xuxa Meneghel, Bruna Marquezine, Luciano Szafir, Taís Araújo, Malu Borges, Jordanna Maia, Livia Nunes Marques e Maria Braz na primeira fileira.

O nome Mondepars vem de “monde” (‘mundo’ em francês), e “pars” (‘fazer parte’, em latim), refletindo o ideal da marca. “ É uma declaração de pertencimento consciente, uma celebração de nossa conexão com o mundo e nossa responsabilidade em moldar seu destino “, explicou Sasha em entrevista à Vogue Brasil.

Luciano Szafir, Sasha Meneghel, João Lucas, Xuxa Meneghel e Junno Andrade (Foto: Brazil News) Fileira A emocionada com o desfile (Foto: Brazil News) Bruna Marquezine e Sasha Meneghel (Foto: Brazil News) Giovana Maia, Jordanna Maia, Gkay e Maria Braz (Foto: Leca Novo) Bruna Marquezine, Sasha e Xuxa Meneghel (Foto: Leca Novo)

A Mondepars traz alfaiataria com um toque de streetwear, com modelagens bem definidas, vestidos com recortes ousados, jeans, peças clássicas e tons neutros – o básico que funciona, mas com muita qualidade e materiais tecnológicos e sustentáveis, grande foco da marca.

Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi)

O styling foi um dos pontos altos do desfile da marca de Sasha. Ao todo, foram 37 looks apresentados, com silhuetas alongadas, blazers, camisas brancas, calças de alfaiataria, minissaias, moletons, jaquetas, e muito denim. O ponto de cor vívida ficou a cargo do vermelho, que surgiu em vestidos, minissaias e acessórios.

Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi) Mondepars Debut collection (Foto: Zé Takahashi)

The post Sasha lança primeira coleção da Mondepars em desfile first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .