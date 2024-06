Pedro Reis Remembear e empresários locais celebram o Dia dos Namorados na Feira da Praça 13

No último sábado (8), a Feira da Praça 13 foi palco de uma celebração especial em homenagem ao Dia dos Namorados . Organizado pela empresa Remembear , em parceria com 31 empresários e produtores locais, o evento teve como objetivos principais a promoção do comércio local e o fortalecimento da economia da região.

A Edição Especial de Dia dos Namorados atraiu uma grande quantidade de visitantes que puderam aproveitar uma diversidade de produtos e serviços oferecidos na feira. Os expositores apresentaram uma seleção de cervejas artesanais, vinhos e produtos gastronômicos, atendendo aos gostos variados do público presente.

O ambiente da feira estava marcado por uma atmosfera acolhedora e festiva, em um dia ensolarado que realçou ainda mais o clima alegre do evento. A programação de entretenimento contou com apresentações ao vivo de chorinho, proporcionando uma trilha sonora encantadora que se misturava ao som ambiente dos pássaros.

Paloma Gastal Lilian Gurgulino e Fabiani Christine Luiza Lima, Durval Filho, Fabiani Christine e Julia Rodrigues Fabiani Christine e Ricardo Gepp Ana Paula Bulus Grupo CWG Triz e Karina Boner Melissa e Carlos Gurgulino

A valorização dos talentos e produtos da região foi um dos pontos altos do evento, evidenciando a qualidade e a diversidade da produção local. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dos empreendedores, fortalecendo laços e promovendo a integração entre o público e os expositores.

Além disso, a feira ofereceu um espaço para a celebração do amor e da solidariedade, elementos que permeiam o espírito do Dia dos Namorados. Os casais puderam desfrutar de momentos especiais juntos, enquanto apoiavam o comércio local e contribuíam para a economia da região.

The post Remembear e empresários locais celebram o Dia dos Namorados na Feira da Praça 13 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .