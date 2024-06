Pedro Reis Nissan Frontier Attack 2025 chega com preços reposicionados

A Nissan anunciou a chegada da nova linha da picape Frontier Attack às concessionárias da marca em todo o Brasil . Com um preço sugerido de R$266.590, a versão 2025 do veículo vem com uma redução média de 3,7% em comparação aos modelos anteriores, buscando oferecer um custo-benefício mais atraente para os consumidores.

A Nissan Frontier Attack 2025 adota um design agressivo e esportivo, inspirado no conceito ‘Katana Slice’, que remete à armadura de samurais, destacando características de poder, proteção, precisão, força e trabalho artesanal. O modelo apresenta molduras escuras nos para-lamas, para-choques dianteiro e traseiro com apliques em preto e novos adesivos no capô, laterais da caçamba e portas. O interior também recebe atenção especial, com a adição de um aplique na base do volante inspirado na série especial X-Play do Kicks.

A linha 2025 da Frontier Attack chega equipada com uma série de inovações tecnológicas. Entre os principais destaques estão a Visão 360º Inteligente, o Detector Inteligente de Objetos em Movimento, teto solar, multimídia com tela de oito polegadas, seis airbags e sistema Isofix para cadeiras infantis. Além disso, o veículo conta com bancos “Gravidade Zero”, controles de tração e estabilidade, bloqueios manual e automático de diferencial, freios ABS com EBD e BA, controle automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA).

Construída sobre uma estrutura reforçada e leve, a Nissan Frontier Attack 2025 possui suspensão traseira multilink com molas helicoidais e suspensão dianteira com braço duplo e barra estabilizadora. O motor 2.3 16V biturbo a diesel complementa o conjunto mecânico, garantindo robustez e desempenho.

A linha oferece diversas opções para atender diferentes perfis de consumidores:

S: R$242.790

R$242.790 SE: R$252.590

R$252.590 XE: R$280.190

R$280.190 Platinum: R$307.990

R$307.990 PRO4X: R$307.990

