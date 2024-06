Caio Barbieri Menos é Mais leva Churrasquinho com pagode para a Arena BRB

Os amantes do pagode estão ansiosos para a segunda edição do Churrasquinho em Brasília, que acontece no próximo sábado (15). O projeto famoso em todo o Brasil, realizado pelo grupo Menos é Mais , promete agitar o Bosque da Arena BRB a partir das 14h, com mais de 4 horas de música, churrasco à vontade e participações especiais de atrações nacionais.

“É sempre especial voltar à cidade de origem e levar nosso pagode para os brasilienses. Estamos preparando um show cheio de energia e surpresas para o público”, disse Eduardo ‘Duzão’, integrante do grupo, .

Além dos sucessos já conhecidos, como “Confia” e “Recaída”, o repertório incluirá faixas do projeto “Virado no Pagode”, que contaram com a participação de grandes nomes da música brasileira.

As apresentações do Churrasquinho não ficarão restritas a Brasília. A turnê seguirá por diversas cidades do país até o final do ano, com apresentações em Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Floripa, Curitiba e Porto Alegre.

Para participar do evento, os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 190 (meia-entrada do 7º lote). Além da diversão, a iniciativa também ajudará uma instituição social em Brasília, com parte da venda dos ingressos sendo revertida para o Instituto Metamorfose.

A classificação indicativa é de 18 anos, mas menores a partir de 16 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis, com termo assinado e reconhecido em cartório.3

The post Menos é Mais leva Churrasquinho com pagode para a Arena BRB first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .