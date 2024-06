Rafael Badra Luciana Salum lança livro em nova livraria Platô de Brasília

O livro Lacan e a estrutura da cadeia significante escrito por Luciana K. P. Salum é o novo lançamento da Toro Editora, que será realizado no dia 20/06 na Platô Livraria, [CLS 405 – Bloco A – Loja 12 – Asa sul – Brasília/DF] com a presença da autora. O título está disponível no site da editora www.toroeditora.com.br em pré-venda com brinde especial e frete grátis até o dia 17/06.

Lacan e a estrutura da cadeia significante é o terceiro livro da Série ensaios psicanalíticos ao lado das publicações Real, simbólico e imaginário no ensino de Jacques Lacan de Michele Roman Faria e A origem do sujeito em psicanálise de Alfredo Eidelsztein.

A proposta deste ensaio é retomar o conceito de significante em Lacan, partindo do conto de Edgar Allan Poe, “A carta roubada” , para mostrar sua articulação fundamental a uma teoria do sujeito que considera a estrutura simbólica na qual ele se inscreve.

Luciana K. P. Salum é psicanalista, ensaísta e pesquisadora. É autora do livro “Fragmentos. Sobre o que se escreve de uma psicanálise” (Iluminuras, 2016, nalista do Jabuti). Frequentou inúmeras escolas de psicanálise, atualmente é membro da APOLa – Brasília. Possui doutorado em Psicologia Clinica pela USP e mestrado em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, e é pesquisadora do Latesfip – Cerrado – UnB

“O livro convida o leitor a dar os primeiros passos em direção a esse universo lacaniano no qual o algoritmo de Saussure é a porta de entrada para a concepção da estrutura da linguagem a definir a estrutura do inconsciente. Uma valiosíssima porta de entrada, que Luciana Salum se propõe a abrir com a chave deixada pelo próprio Lacan – o “Seminário sobre ‘A carta roubada’”, texto escolhido por ele em 1966 para abrir seus Escritos”. Michele Roman Faria

The post Luciana Salum lança livro em nova livraria Platô de Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .