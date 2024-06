Caio Barbieri Lindbergh Farias após polêmica na CCJ sobre o RS: “Tenho saudade do PSDB”

Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, na terça-feira (11), o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) revelou ter “saudade” dos debates políticos que costumava travar com representantes do PSDB , partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos principais opositores do atual governo.

“Eu tenho saudades do PSDB, daqueles debates. A gente tinha um debate, fazia um debate de nível, trazia argumentos, o outro respondia, contestava. Agora não, é uma sessão de gritarias, de insultos, desqualificados”, disse.

A comissão convocou o ministro Paulo Pimenta, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o nome do governo federal a tomar decisões importantes para a reconstrução do estado gaúcho. Contudo, a reunião foi marcada por embates gravados entre defensores e opositores da atual gestão federal.

Segundo o ministro, que também é parlamentar, a falta de diálogo e o clima hostil que tem tomado conta das discussões no Congresso Nacional, nos tempos atuais, são “preocupantes”, na palavra dele.

“Essa audiência aqui foi lamentável, foi lamentável porque o desrespeito que aconteceu aqui, eu digo primeiro o desrespeito ao povo do Rio Grande do Sul, na verdade não falaram de nada do Rio Grande do Sul, do drama do Rio Grande do Sul, em nenhum momento”, afirmou Lindbergh.

O deputado também criticou a postura de alguns colegas que, segundo ele, estão mais interessados em propagar fake news do que em discutir questões relevantes para a população.

Lindbergh Farias ainda alertou para a gravidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita na CCJ e que, segundo ele, seria uma tentativa de interferir em investigações em curso.

“Essa PEC é um crime em si. Você sabe que é criminoso tentar atrapalhar a investigação. Tem investigação em curso. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados. Nós aqui, quando votamos, estamos tomando posição. É, na verdade, um ato de ofício”, ressaltou o parlamentar.

Veja o vídeo:

Os bolsonaristas não tiveram o menor respeito pelo RS. Fizeram um verdadeiro show de horrores hoje na CCJ e não debateram nada sobre o desafio de reconstruir o estado. Ministro @Pimenta13Br colocou os bolsonaristas no lugar deles! pic.twitter.com/BgiawWedUG — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) June 11, 2024

Críticas a Bolsonaro

Além disso, Lindbergh Farias fez críticas ao último mandatário do governo federal, quando apontou para possíveis casos de corrupção envolvendo aliados do presidente Jair Bolsonaro.

O deputado mencionou uma investigação da Polícia Federal sobre uma nova tentativa de venda de joias nos Estados Unidos por pessoas próximas ao presidente, bem como um suposto plano de golpe de Estado.

“A Polícia Federal encontrou outra joia que aliados de Bolsonaro tentaram vender nos Estados Unidos. Está aqui é outra. Já tinham aqueles dois kits de joia, duas esculturas, um relógio. Isso é corrupção na veia. E a Polícia Federal está encerrando as investigações. Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso não só por isso, também pela tentativa de golpe de Estado”, disse na CCJ.

