Caio Barbieri Ibaneis pede estudo para criação de Conselho Distrital dos Direitos LGBT

O governador Ibaneis Rocha (MDB ) afirmou, nesta terça-feira (11), que determinou a elaboração de um estudo para a criação de um Conselho Distrital de Defesa dos Direitos da População LGBT+. A informação foi revelada ao GPS|Brasília .

A decisão ocorreu após uma reunião do chefe do Executivo local, mais cedo, com parte do movimento LGBT+. Durante o encontro, realizado por ocasião do Mês do Orgulho, o grupo solicitou a criação do conselho para garantir os direitos da população na capital federal.

Após o resultado do estudo, um projeto de lei deve ser encaminhado para a análise dos deputados distritais.

“A criação do Conselho de Defesa dos Direitos da População LGBT+ é um passo crucial para a formulação de políticas públicas que atendam verdadeiramente às necessidades da nossa comunidade. Esse conselho fortalecerá o controle social e promoverá uma democracia participativa, garantindo que as vozes LGBT+ sejam ouvidas e respeitadas nas decisões governamentais,” afirmou o Michel Platini , presidente do Estruturação, um dos principais grupos LGBT+ de Brasília.

