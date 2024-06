Redação GPS Grupo Mulheres do Brasil estará presente no 4º Innova Summit

O Grupo Mulheres do Brasil – Brasília terá uma atuação importante na 4ª edição do Innova Summit, que ocorrerá de 12 a 14 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Com inscrições gratuitas, o evento espera atrair 30 mil participantes, reunir 150 startups e movimentar mais de R$150 milhões em negócios no setor.

Com a meta de contribuir para um evento que expande conhecimento, networking e oportunidades de negócios, o Grupo Mulheres do Brasil – Brasília estará presente com várias atividades. Palestras de suas principais líderes abordarão temas essenciais como “Políticas Públicas e Investimentos para Empreendedorismo Feminino no Brasil e no DF”, “Diversidade e Liderança Feminina”, “Etarismo no Cenário Atual e Como se Preparar para o Futuro” e “Diversidade, Inovação e Saúde Mental”.

Na Ala Innova Mulher, o grupo contará com 23 estandes e um lounge exclusivo, onde suas empreendedoras promoverão suas marcas e realizarão atividades de networking e capacitação para os visitantes.

Janete Vaz, presidente do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil – Brasília, destacou a importância de participar do evento.

“É com muito entusiasmo que o Grupo participa novamente do Innova Summit, principalmente, por ser uma agenda que reúne empreendedores e discute sobre inovações, tendo um grande potencial de transformar esse mercado no Distrito Federal e no Brasil. Além disso, é uma oportunidade fantástica para ampliarmos o protagonismo das mulheres em projetos inovadores e fortalecermos o empreendedorismo feminino”.

O Innova Summit deste ano traz o tema “Conectando Mentes por um Futuro Sustentável”, e reforça o foco na sustentabilidade, empreendedorismo e inovação.

Palestras do Grupo Mulheres do Brasil – Brasília e demais convidadas

Palco Visionário – Ala Innova Mulher

13/06, 18h às 18h30 – Talk Show: Diversidade e Liderança Feminina – Convidadas: Dora Gomes, Thais Maya e Ana Catharina.

13/06, 19h30 às 20h – Palestra: Etarismo no cenário atual e como se preparar para o futuro – Convidada: Silvia Seabra.

14/06, 16h30 às 17h – Palestra: Diversidade, Inovação e Saúde Mental, o que elas têm em comum? – Convidada: Luciana Barbosa.

Palco Master

Dia 14/06, 18h às 19h – Painel: Políticas Públicas e Investimentos para Empreendedorismo Feminino no Brasil e DF – Convidadas: Janete Vaz, Bruna Habka, Neuza Tito, Larissa Alfino e Talita Veras.

Serviço – Innova Summit 2024

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: Dia 12, a partir de 18h30. 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Inscrições são gratuitas e programação completa – https://www.innovasummit.com.br/

