Pedro Reis Giro gastronômico especial Dia dos Namorados: veja opções para a data

O amor está no ar e nada melhor do que celebrá-lo com uma experiência gastronômica única. Se você está em busca do lugar perfeito para um jantar romântico ou um almoço especial neste Dia dos Namorados, o GPS|Brasília tem as recomendações certas para você. O nosso Giro Gastronômico já está no ar, e você pode conferir clicando aqui . Mas como as opções são muitas, nesta matéria, vamos destacar mais uma seleção de restaurantes charmosos e deliciosos que oferecem desde pratos exclusivos até ambientes envolventes, garantindo uma celebração memorável para você e seu amor.

Aloha Ni Hao:

Para celebrar o Dia dos Namorados com um toque de sofisticação e sabor exótico, o Aloha Ni Hao, em Águas Claras, é a escolha perfeita. A casa, que mistura as culinárias oriental e havaiana, oferece combos especiais entre os dias 10 e 14 de junho. O destaque é o “Combinado Namorados” por R$198, uma experiência completa com diversas opções de sushi e uma deliciosa sobremesa de hot rolls de banana. Para quem prefere uma refeição leve, o “Menu Namorados Poke” (R$109,90) oferece uma seleção variada de pokes frescos e nutritivos. Há também a opção “Amor Próprio” (R$95) para os solteiros se presentearem com um combo de 20 peças de sushi. Segundo a restauratrice Mariana Miranda, o objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para todos.

L’Entrecôte de Paris

O L’Entrecôte de Paris celebra o Dia dos Namorados com a sobremesa exclusiva Coeur de D’Amour e uma ação especial nos salões de seus restaurantes entre 10 e 16 de junho. Por R$279,90, os casais podem desfrutar de duas saladas clássicas, dois entrecôtes de 150g, duas taças de espumante e duas sobremesas Coeur de D’Amour. A sobremesa, que pode ser adquirida separadamente por R$49,90, é uma meia esfera de chocolate branco recheada com mousse de chocolate branco sobre calda de frutas vermelhas e decorada com frutas frescas. Para quem prefere comemorar em casa, o menu delivery está disponível em duas opções: para uma pessoa (R$159,90) ou para duas (R$299,90), incluindo as mesmas delícias do menu do restaurante.

Timo Cantina

No recém-inaugurado Timo Cantina, os casais podem esperar uma noite romântica com um menu especial de três etapas por R$290, incluindo música ao vivo. A experiência começa com entradas como mexilhões gratinados ou folhado de queijo brie com mel trufado. Entre os pratos principais, destacam-se o salmão grelhado com risoto de limão siciliano e o filé mignon com risoto de alcachofra. A noite se encerra com uma torta mousse de chocolate meio amargo belga, acompanhada de frutas vermelhas e crumble de caramelo salgado. A apresentação ao vivo do cantor Rafael Zeredo adiciona um toque especial à atmosfera romântica do local. As reservas podem ser feitas pelo número (61)98186-9586.

Aroma

Para uma experiência exclusiva e requintada, o Aroma é uma excelente opção. O chef Ronny Peterson criou pratos exclusivos para a semana do Dia dos Namorados, incluindo o Agnolotti de queijo e filé com cogumelos salteados e espuma de parmesão trufado (R$129), e a cavaquinha com nhoque de batata doce roxa, creme de queijo e crocante de pistache (R$179). A sobremesa especial Amor aos Pedaços (R$52) fecha o menu com chave de ouro. Além disso, o restaurante oferece suas famosas opções, como a lasanha aberta ao funghi com ragu vegetariano (R$96) e o polvo braseado com fregola cremosa (R$176), em um ambiente acolhedor com música ao vivo, ideal para surpreender a pessoa amada. As reservas podem ser feitas pelo número (61)99208-5392.

A Mano

Para abrilhantar o menu de 12 de junho, o restaurante italiano A Mano, na 411 Sul, escalou a patissier Amanda Figueiredo, da Mandiê Doceria. Incumbida de desenvolver uma sobremesa exclusiva para a data, a brasiliense apostou na irresistível dupla framboesa e pistache. O doce, cocriado pelo chef Zorro Bandeira, acompanha uma ganache cremosa de pistache, geleia de framboesa, base crocante de biscoito e gelato flor di latte artesanal. Pedaços de pistache e framboesas frescas decoram a sobremesa, que estará disponível no menu do restaurante por R$49 até o fim de junho.

Praticitá Platters

Para quem prefere celebrar em casa, a Praticitá Platters apresenta a Tábua Dengo, uma edição especial para o Dia dos Namorados, disponível para encomendas até o dia 11 de junho. A tábua inclui uma seleção cuidadosa de queijos, frios e doces, destacando o queijo Levin, maturado com vinho tinto, e trufas de chocolate da Dengo Chocolates. Por R$290, serve duas pessoas e pode ser encomendada pelo telefone (61)99102-7207 ou pelo Instagram @praticitaplatters. Conhecida por suas criações artesanais, a Praticitá Platters transforma momentos em experiências inesquecíveis.