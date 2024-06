Redação GPS Estilistas do DF apresentam coleções no Museu de Arte de Brasília

Sense Moda Criativa promete agitar a capital federal no próximo sábado (15). O evento, que será realizado no Museu Nacional de Brasília (MAB), a partir das 15 horas, traz uma proposta inovadora dos estilistas ao apresentar a moda agênero, com entrada gratuita para o público.

No desfile final do projeto, os estilistas Adora Black, Diego Rocha, Luyd, Tarcisio Rocha e Tom Sousa irão exibir suas coleções. O evento contará ainda com performances de drag queens, incluindo Licorina Impéria, Piper Imperia e Tonhão Nunes, e música ao vivo sob o comando do DJ Lugui.

Os estilistas foram orientados por uma banca curadora composta por Fernanda Ferrugem, Rafaella Lacerda e Victor Hugo Soulivier. Durante o processo de seleção, foram avaliados critérios como conceito, referência, criatividade e capacidade técnica, garantindo a excelência das coleções apresentadas.

O tema desta edição, moda agênero, propõe a criação de peças sem as amarras de gênero, oferecendo uma plataforma para o fortalecimento dos portfólios dos estilistas e a promoção de talentos locais. Esta abordagem busca desafiar e expandir os limites tradicionais da moda.

Desde sua primeira edição em 2023, o Sense Moda Criativa tem sido um marco no lançamento de novos talentos no mercado da moda. A edição anterior apresentou cinco coleções-cápsula em uma estrutura profissional de desfile, destacando-se pelo impacto significativo na carreira dos participantes.

Serviço:

Sense Moda Criativa

Data: 15 de junho (sábado), a partir das 15h

Onde: Museu de Arte de Brasília (SHTN, trecho 1, Projeto Orla, Pólo 3, lote 5)

Entrada: gratuita

Instagram: @sensemodacriativa

