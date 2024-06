CLDF aprova projeto que cria protocolo anual para evitar crise de dengue

A Câmara Legislativa ( CLDF ) aprovou, nesta terça-feira (11), projeto que prevê a criação de um protocolo para o enfrentamento das crises sazonais na saúde. O autor da proposta, o deputado Joaquim Roriz Neto (PL), acredita que a nova lei será fundamental para auxiliar na redução das filas nas emergências das unidades de saúde.

“Meu avô já dizia, prevenir é melhor que remediar. Se todos os anos enfrentamos problemas como a dengue no período chuvoso, assim como as alergias e crises respiratórias durante a seca, já temos que nos adiantar. Por isso, propus a elaboração de um protocolo para evitar superlotações e o caos no serviço de saúde”, ressaltou o neto do ex-governador Joaquim Roriz.