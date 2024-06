Emanuelly Fernandes CCBB Brasília lança exposição de fotos de Hiromi Nagakura

Nessa segunda-feira (10), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília foi palco do coquetel de abertura da exposição ‘Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak’. A noite festiva reuniu cerca de 300 convidados, incluindo lideranças indígenas, representantes do corpo diplomático, entidades como Funai e Funarte, além de entusiastas da fotografia e das artes em geral. O evento celebrou a causa ambiental e os povos originários.

A exposição, que conta com a curadoria de Ailton Krenak, apresenta 120 fotos capturadas pelo fotógrafo japonês Hiromi Nagakura entre 1993 e 1998 na Amazônia. Krenak, uma figura importante na luta pelos direitos indígenas e pela preservação ambiental, interagiu com os convidados, posou para fotos e enfatizou, em seu discurso de abertura, a relevância de proteger o meio ambiente e valorizar a sabedoria dos povos originários.

Entre os presentes estavam Ricardo Ohtake, presidente do conselho do Instituto Tomie Ohtake, e Gabriela Moulin, diretora executiva do Instituto, que viajaram especialmente para prestigiar o evento. O coquetel também contou com um buffet assinado pela chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo.

A mostra ‘Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak’ ficará aberta ao público até o dia 18 de agosto, na galeria 1 do CCBB Brasília, das 9h às 21h, com entrada gratuita. Durante a primeira semana, a programação incluirá mesas redondas e oficinas com lideranças indígenas representadas na exposição.

Confira as fotos do coquetel de abertura, pelas lentes de Vanessa Castro:

Ailton Krenak e Ricardo Stuckert Ricardo Ohtake.. Ricardo Ohtake. Leninha Camargo e Claudia Pereira Felipe Araújo, José Eugênio, Eloísa Freire e Aline Freire Augusto Cunha, Angélica Peixoto e Paulo José Cunha Elizabeth e Alan Detmeiater .. . Leninha Camargo, Miguel Jabour e Claudia Pereira , Walleria Sampaio e Ana Paula Mileski Paulo Cypriano, Ângela Pappiani, Mariana Moscardo e Mitzi Gurgel Leonardo Jeremias, Vanessa Nogueira e Cloves Nogueira Joenia Wapichana e Ailton Krenak. Harrison Silva e Lourenço Cardoso ..., Ailton Krenak, Joenia Wapichana e Gisela Mendonça ... Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak.. Ailton Krenak (11) Felipe Estre, Thiago Carreira, Tercio Silva e Bruno Mariozz Gabriela Moulin Hayashi Teiji (embaixador do Japão) e Ailton Krenak Joenia Wapichana e Ricardo Stuckert Marianne Vicentini e Luiz Fernando Pontes Zé Flores e Daniele Athayde Ailton Krenak e Joenia Wapichana Maria Marighella, Ailton Krenak, Joenia Wapichana e Ricardo Ohtake Ricardo Stuckert e Bruno Stuckert Ailton Krenak e Cláudio Pereira Bruno Stuckert e Chico Monteiro Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (10) Hayashi Teiji (Embaixador do Japão).. Maria Marighella e Leonardo Lessa Adriana Bittar e Taty Falcão Cláudio Pereira, Daniele Athayde, Iose Flores e Jeanina Daher Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (5) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (11) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (12) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (1) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (4) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (7) Exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak (18) Hayashi Teiji (Embaixador do Japão).

The post CCBB Brasília lança exposição de fotos de Hiromi Nagakura first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .