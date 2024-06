Tiago Fernandes Beach Tennis: melhores atletas do mundo chegam à capital

Nesta terça-feira (11) aconteceu o evento de lançamento oficial do ITF Sand Series Brasília Classic , um dos principais torneios de Beach Tennis do mundo. O torneio reúne atletas de dez países em intensas disputas de duplas masculinas e femininas. A equipe do GPS|Brasília esteve presente no evento e conversou com dois dos profissionais presentes no topo do ranking mundial da modalidade.

A Arena BRB foi o local escolhido para ser palco do ITF BT50 e do ITF Sand Series Brasília Classic. Com premiação total de USD 4 mil, o Sand Series promete pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF), o que não é uma necessidade para o francês Nicolas Gianotti, já que o jogador é o número 1 do ranking no mundo.

“Faz 1 ano que me tornei o número 1 do mundo. Esse é o sonho de toda criança. O privilégio é muito grande. Daqui a pouco pode ser que um brasileiro se torne o número 1, então tenho que aproveitar e tentar ficar nessa posição o máximo que eu conseguir”, afirmou Nicolas.

Vitória Marchezini, 18 anos e natural de Rolândia, Paraná, também tem ótimas lembranças de Brasília, já que foi a primeira campeã do Sand Series Brasil, ocorrido três anos atrás. “Eu fui campeão aqui quando tinha 15 anos de idade. Foi uma sensação incrível. Brasília tem um significado especial na minha trajetória”.

Questionada sobre a rotina de treinos no Beach Tennis, ela não romantizou. “Nossa luta é diária. Quase toda semana tem campeonato. É muito difícil ganhar sempre. Mas acho que estar no Brasil ajuda um pouco porque temos a torcida da galera e da nossa família, então é muito bom”, ressaltou a atual número 5 no ranking mundial.

Capital do Beach Tennis

Segundo Bruno Ferreira, diretor do torneio, o esporte tem ficado cada vez mais forte em Brasília. “O evento caiu no gosto do público e dos atletas. Ganhar esse torneio é como um piloto ganhar a corrida de Mônaco na Fôrmula 1”, comparou.

“A importância que esse evento ganhou é muito grande, principalmente depois da pandemia. No Brasil, são mais de 2 milhões de praticantes. Em Brasília são quase 50 mil”, informa Bruno.

O ITF Sand Series Brasília Classic contará com uma estrutura completa, com oito quadras cobertas, área de relacionamento, praça de alimentação, estandes, palcos, uma praia artificial com pedalinhos para o público e estacionamento privativo.

“A expectativa é agradar não apenas atletas amadores e profissionais, mas entregar uma experiência completa para todo mundo. Para os espectadores, apoiadores, patrocinadores”, concluiu o diretor.

Os jogos acontecem entre os dias 13 e 16 de junho. A entrada é gratuita para o público acompanhar de perto as disputas e torcer pelos atletas favoritos.

A cerimônia de abertura contou ainda com a presença de Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do GDF; o deputado federal Júlio César Ribeiro; o deputado distrital Martins Machado; Sérgio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis; Richard Dubois, presidente da Arena BSB/BRB; e Lana Miranda, representante da vice-governadora Celina Leão.

