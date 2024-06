Agência Brasília Asa Norte tem mais de 70 vagas de emprego nesta terça-feira (11)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 352 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (11). As oportunidades contemplam diferentes perfis de candidatos. Os interessados podem concorrer às chances indo até uma unidade ou cadastrando o currículo pelo aplicativo Sine Fácil.

Do total de oportunidades disponíveis nas agências, 77 postos são para a Asa Norte. Destas, 19 vagas são para chapista de lanchonete. O estabelecimento busca pessoas com experiência na função e o ensino médio completo como escolaridade. A remuneração é de R$ 1.511,40. Também há 10 vagas para atendente de lanchonete, com salário de R$ 1.425. A única exigência para se candidatar é ter o ensino fundamental completo. Outras 10 vagas são para empregado doméstico arrumador, com remuneração de R$ 1.412.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram

Entre os ofícios com mais chances do dia está o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo, no Riacho Fundo, com total de 40 vagas. A chance é voltada para candidatos que tenham o ensino fundamental completo. Experiência não é exigida. O salário previsto é de R$ 1.412 mais benefícios. Já a melhor remuneração da lista é de R$ 3.393,72 para o ofício de eletricista de instalações de veículos automotores, no Núcleo Bandeirante. São três vagas para pessoas com ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).